На улице Яковлева водитель грузовика сбил трех пешеходов. Один погиб на месте

Водитель грузовика не справился с управлением и сбил трех пешеходов. Один из них погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Требуется помощь очевидцев.

ДТП произошло 3 июля около 12 часов 11 минут на улице Яковлева, 57.





По предварительным данным, 59-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Diesel, утратил контроль за движением. Он наехал дорожное ограждение, сбил трех пешеходов. После чего грузовик продолжил движение и столкнулся с двумя автомобилями Honda Fit и Kia Optima.



«В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов, 18-летний молодой человек, скончался на месте, двое других доставлены в медицинское учреждение для осмотра», — говорится в сообщении регионального УМВД.



На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия выясняются.



Требуется помощь очевидцев. Их просят обращаться по телефону 794-715, либо 66-44-22, 66-44-24. Обратиться можно лично на улицу Иркутский тракт, 79, каб. 404.