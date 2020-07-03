На улице Яковлева водитель грузовика сбил трех пешеходов. Один погиб на месте
Водитель грузовика не справился с управлением и сбил трех пешеходов. Один из них погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Требуется помощь очевидцев.
ДТП произошло 3 июля около 12 часов 11 минут на улице Яковлева, 57.
По предварительным данным, 59-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Diesel, утратил контроль за движением. Он наехал дорожное ограждение, сбил трех пешеходов. После чего грузовик продолжил движение и столкнулся с двумя автомобилями Honda Fit и Kia Optima.
«В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов, 18-летний молодой человек, скончался на месте, двое других доставлены в медицинское учреждение для осмотра», — говорится в сообщении регионального УМВД.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия выясняются.
Требуется помощь очевидцев. Их просят обращаться по телефону 794-715, либо 66-44-22, 66-44-24. Обратиться можно лично на улицу Иркутский тракт, 79, каб. 404.
Департамент здравоохранения уточняет, что три человека, пострадавшие в аварии, госпитализированы.
«Три человека бригадами скорой помощи были доставлены в Томскую областную клиническую больницу. Женщина 1949 г.р. госпитализирована в реанимационное отделение больницы, ее состояние врачи оценивают как тяжелое, она находится на искусственной вентиляции легких. Еще двое пострадавших — женщина 1978 г.р. и мужчина 1974 г.р. — находятся в состоянии средней степени тяжести, проходят обследование», — сообщает ведомство.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?