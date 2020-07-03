Добрые новости
03 июля,
2020
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Новости

На улице Яковлева водитель грузовика сбил трех пешеходов. Один погиб на месте

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Водитель грузовика не справился с управлением и сбил трех пешеходов. Один из них погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Требуется помощь очевидцев.

На улице Яковлева водитель грузовика сбил трех пешеходов. Один погиб на месте
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

ДТП произошло 3 июля около 12 часов 11 минут на улице Яковлева, 57.


По предварительным данным, 59-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Diesel, утратил контроль за движением. Он наехал дорожное ограждение, сбил трех пешеходов. После чего грузовик продолжил движение и столкнулся с двумя автомобилями Honda Fit и Kia Optima.

«В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов, 18-летний молодой человек, скончался на месте, двое других доставлены в медицинское учреждение для осмотра», — говорится в сообщении регионального УМВД.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия выясняются.

Требуется помощь очевидцев. Их просят обращаться по телефону 794-715, либо 66-44-22, 66-44-24. Обратиться можно лично на улицу Иркутский тракт, 79, каб. 404.

На улице Яковлева водитель грузовика сбил трех пешеходов. Один погиб на месте
На улице Яковлева водитель грузовика сбил трех пешеходов. Один погиб на месте
На улице Яковлева водитель грузовика сбил трех пешеходов. Один погиб на месте
На улице Яковлева водитель грузовика сбил трех пешеходов. Один погиб на месте

Департамент здравоохранения уточняет, что три человека, пострадавшие в аварии, госпитализированы.


«Три человека бригадами скорой помощи были доставлены в Томскую областную клиническую больницу. Женщина 1949 г.р. госпитализирована в реанимационное отделение больницы, ее состояние врачи оценивают как тяжелое, она находится на искусственной вентиляции легких. Еще двое пострадавших — женщина 1978 г.р. и мужчина 1974 г.р. — находятся в состоянии средней степени тяжести, проходят обследование», — сообщает ведомство.

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