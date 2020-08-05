Добрые новости
05 августа,
2020
4
фото
Новости

На улице Усова старые тополя заменят на новые

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске состоялось выездное заседание городской ландшафтной комиссии, посвященное вопросу озеленения ул. Усова. С инициативой обновления зеленого фонда этой магистрали на участке от пр. Ленина до ул. Советской в администрацию обратился НИ ТПУ. Принимая во внимание, что снос тополей вызывает в последнее время много вопросов у неравнодушных томичей, было принято решение обсуждать каждое растение прямо на месте.

Заммэра Вячеслав Черноус и профессор ТГУ Александр Ревушкин
Заммэра Вячеслав Черноус и профессор ТГУ Александр Ревушкин
Фото: администрация Томска, Валерий Доронин

Инженер лесного хозяйства, преподаватель томского лесотехнического техникума Владимир Смалев поддержал необходимость сноса поврежденных тополей и отметил, что «вместо снесенных 60-70-летних тополей следует высадить менее высокие и громоздкие яблони и липы, а также кустарники, которые защитят пешеходов от выхлопных газов».

Однако его предложение не поддержали члены ландшафтной комиссии. Обсуждая породный состав озеленения, большинством голосов поддержали высадку на участке от пр. Ленина до ул. Советской тополей. По мнению представителей вузов, деревья этой породы – своеобразная «визитная карточка» этого пространства, привычная нескольким поколениям горожан. По мнению профессора кафедры ботаники ТГУ Александра Ревушкина, старые и ломкие тополя нужно заменить на молодые, быстрорастущие тополя. «На улице Усова сложился особый ландшафтно-архитектурный комплекс, и именно высокие тополя как раз соответствуют атмосфере магистрали», – считает он.


Согласен со своим учителем Андрей Кузичкин. «Тополя не случайно стали доминирующим в насаждениях деревом, по сути, это результат естественного отбора. Именно тополь растет стремительно, осушает почву и откачивает воду, как насос, образует огромную листовую массу, дымо- и газоустойчив, листья фильтруют воздух, а потом с накопленными поллютантами опадают. Недостатки очевидны: хрупкость древесины, ветроломкость, гниль, пух. Но этого можно избежать, заменяя традиционные виды тополя - бальзамический и лавролистный на многочисленные сорта и другие виды. Есть «Невский», «Ленинградский», местный черный, выбор громадный», — написал Андрей Кузичкин в комментарии под новостью.


Заместитель директора экологического центра «Стриж» и член ландшафтной комиссии Андрей Баздырев еще на стадии презентации проекта «Живой лаборатории» по благоустройству улицы Усова говорил, что лучше тополей для этого места деревьев нет. «Одно взрослое дерево способно уловить до 30 килограммов пыли в год и производить кислорода в три раза больше, чем, скажем, та же липа. Кроме того, тополь поглощает углекислый газ просто в гигантских количествах», — рассказывал тогда эколог.


Наконец-то власти прислушались к мнению специалистов и решили заменить здесь старые тополя на молодые.

На улице Усова старые тополя заменят на новые
Фото: администрация Томска, Валерий Доронин
На улице Усова старые тополя заменят на новые
Фото: администрация Томска, Валерий Доронин
На улице Усова старые тополя заменят на новые
Фото: администрация Томска, Валерий Доронин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 


«Живая лаборатория» предлагает провести эксперимент с улицей Усова

Без тополей, но с плиткой и злаками: в Томске представили проект благоустройства улицы Усова

«Иду и плачу»: как спилили деревья на Усова


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.