На улице Усова старые тополя заменят на новые

В Томске состоялось выездное заседание городской ландшафтной комиссии, посвященное вопросу озеленения ул. Усова. С инициативой обновления зеленого фонда этой магистрали на участке от пр. Ленина до ул. Советской в администрацию обратился НИ ТПУ. Принимая во внимание, что снос тополей вызывает в последнее время много вопросов у неравнодушных томичей, было принято решение обсуждать каждое растение прямо на месте.

Инженер лесного хозяйства, преподаватель томского лесотехнического техникума Владимир Смалев поддержал необходимость сноса поврежденных тополей и отметил, что «вместо снесенных 60-70-летних тополей следует высадить менее высокие и громоздкие яблони и липы, а также кустарники, которые защитят пешеходов от выхлопных газов».



Однако его предложение не поддержали члены ландшафтной комиссии. Обсуждая породный состав озеленения, большинством голосов поддержали высадку на участке от пр. Ленина до ул. Советской тополей. По мнению представителей вузов, деревья этой породы – своеобразная «визитная карточка» этого пространства, привычная нескольким поколениям горожан. По мнению профессора кафедры ботаники ТГУ Александра Ревушкина, старые и ломкие тополя нужно заменить на молодые, быстрорастущие тополя. «На улице Усова сложился особый ландшафтно-архитектурный комплекс, и именно высокие тополя как раз соответствуют атмосфере магистрали», – считает он.





Согласен со своим учителем Андрей Кузичкин. «Тополя не случайно стали доминирующим в насаждениях деревом, по сути, это результат естественного отбора. Именно тополь растет стремительно, осушает почву и откачивает воду, как насос, образует огромную листовую массу, дымо- и газоустойчив, листья фильтруют воздух, а потом с накопленными поллютантами опадают. Недостатки очевидны: хрупкость древесины, ветроломкость, гниль, пух. Но этого можно избежать, заменяя традиционные виды тополя - бальзамический и лавролистный на многочисленные сорта и другие виды. Есть «Невский», «Ленинградский», местный черный, выбор громадный», — написал Андрей Кузичкин в комментарии под новостью.





Заместитель директора экологического центра «Стриж» и член ландшафтной комиссии Андрей Баздырев еще на стадии презентации проекта «Живой лаборатории» по благоустройству улицы Усова говорил, что лучше тополей для этого места деревьев нет. «Одно взрослое дерево способно уловить до 30 килограммов пыли в год и производить кислорода в три раза больше, чем, скажем, та же липа. Кроме того, тополь поглощает углекислый газ просто в гигантских количествах», — рассказывал тогда эколог.





Наконец-то власти прислушались к мнению специалистов и решили заменить здесь старые тополя на молодые.