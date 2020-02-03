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03 февраля,
2020
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На улице Мостовая горит ангар, соединенный переходом с гостиницей

ТВ2
ТВ2
1 час назад
На улице Мостовая горит ангар, соединенный переходом с гостиницей
Фото: Михаил Мавренков

На улице Мостовая, 32 горит ангар, в котором находятся несколько организаций. По сообщению пресс-службы МЧС России по Томской области, строение кирпичное, обшито сайдингом. В одном из боксов горели стеллажи, где хранились пятилитровые бутыли со спиртосодержащей жидкостью.


Звонок о пожаре поступил в 11.45. В тушении пожара принимают участие 7 единиц техники, 31 человек.


Пострадавших нет. Отель «Согдиана» с горящим зданием соединен переходом.

На улице Мостовая горит ангар, соединенный переходом с гостиницей
Фото: пресс-служба МЧС России по Томской области
На улице Мостовая горит ангар, соединенный переходом с гостиницей
Фото: пресс-служба МЧС России по Томской области
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На улице Мостовая, 32 горит ангар, в котором находятся несколько организацией. По сообщению пресс-службы МЧС по Томской области, строение кирпичное, обшито сайдингом, горит обрешетка крыши. В одном из боксов горели стеллажи, где хранились пятилитровые бутыли со спиртосодержащей жидкостью. Звонок о пожаре поступил в 11.45. В тушении пожара принимает 7 единиц техники, 31 человек. Пострадавших нет. Отель «Согдиана» с горящим зданием соединен переходом.

Публикация от ТВ2 (@tv2tomsk)

Видео: Михаил Мавренков.

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