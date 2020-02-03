На улице Мостовая горит ангар, соединенный переходом с гостиницей
На улице Мостовая, 32 горит ангар, в котором находятся несколько организаций. По сообщению пресс-службы МЧС России по Томской области, строение кирпичное, обшито сайдингом. В одном из боксов горели стеллажи, где хранились пятилитровые бутыли со спиртосодержащей жидкостью.
Звонок о пожаре поступил в 11.45. В тушении пожара принимают участие 7 единиц техники, 31 человек.
Пострадавших нет. Отель «Согдиана» с горящим зданием соединен переходом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На улице Мостовая, 32 горит ангар, в котором находятся несколько организацией. По сообщению пресс-службы МЧС по Томской области, строение кирпичное, обшито сайдингом, горит обрешетка крыши. В одном из боксов горели стеллажи, где хранились пятилитровые бутыли со спиртосодержащей жидкостью. Звонок о пожаре поступил в 11.45. В тушении пожара принимает 7 единиц техники, 31 человек. Пострадавших нет. Отель «Согдиана» с горящим зданием соединен переходом.
Видео: Михаил Мавренков.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?