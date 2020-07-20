На улицах Томска состоится акция по чтению авантюрных романов
Жителей города приглашают почитать роман «Томские трущобы» на улицах города. Акция в поддержку сибирской литературы, чтения и библиотек пройдет в Томске 22 и 23 июля, рассказала ТВ2 организатор Мария Могилатова.
Горожан и гостей города приглашают почитать отрывки из авантюрных романов на местном материале «Томские трущобы» и «Человек в маске», в которых упоминается реальная топонимика.
«Этой акцией хочется привлечь внимание читателей к богатой сибирской литературе. Так, например, мы имеем уникальные по жанровым характеристикам произведения Не-Крестовского, которые были забыты. Напомню, что действия романов происходят на улицах нашего города: Верхняя Елань, Обруб, Болото, Почтамтская, Магистратская, Большая», — поделилась организатор акции, аспирантка филологического факультета ТГУ Мария Могилатова.
Участники получат открытки с иллюстрациями Томска начала XX века.
Акция пройдет с 18:30 до 19:30:
- 22 июля на Верхней Елани (пересечение Кузнецова и Кирова)
- 23 июля на Обрубе
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Для справки: События романа разворачиваются на томских улицах начала XX века (Магистратская, район Болото, ипподром, гостиница «Европа»), в Барнауле и в красноярской тайге. Действующие лица — местные уголовные авторитеты, бывшая «этуаль», карточный шулер и его сестра, сыщик, местный предприниматель, золотопромышленники и другие. В Томске членами банды «Мертвая голова» под предводительством таинственного Человека в маске (его лицо увидим только в последней главе) совершаются убийства, разбои и нападения, сыщик Залетный пытается разоблачить мошенников.
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