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Главная Новости На ул. Вершинина начали сносить аварийные дома
Новости

На ул. Вершинина начали сносить аварийные дома

ТВ2
ТВ2 ТВ2
11 часов назад

В Кировском районе начали сносить аварийные двухэтажные дома по адресам: ул. Вершинина, 56, 58 и 60 и пер. Промышленный, 4, 6 и 8. Согласно муниципальному контракту, шесть домов планируется снести до конца августа. Работы на объектах ведет ООО «Контракт», общая стоимость контракта – 2,6 млн рублей.

Автор:  ТВ2

На прошлой неделе возле домов появились ограждения из металлопрофиля, которые обеспечивают безопасность прохожих. Также во время проведения демонтажных работ периметр объектов огораживают сигнальными лентами, со всех сторон зданий дежурят специалисты.

Ранее сообщалось, что все квартиры в аварийных домах на ул. Вершинина и пер. Промышленном расселены и отключены от инженерных коммуникаций. 

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