На удаленке: томичей 55+ приглашают на бесплатные курсы гидов

Томская академия активного долголетия проводит набор на курсы экскурсоводов: томичи в возрасте 55 лет и старше смогут учиться бесплатно.

Для пенсионеров разработали образовательный цикл занятий по краеведению, видам, методике и особенностям подготовки и проведения экскурсий. За 16 часов участники школы разработают авторские экскурсионные маршруты, посвященные истории Томска, работе томских предприятий в годы Великой Отечественной войны.





Заявки на участие можно подать до 25 июня. Из-за пандемии коронавируса занятия на первом этапе будут проходить онлайн. Курсы будет вести историк и краевед Юрий Рудницкий.