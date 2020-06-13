На удаленке: томичей 55+ приглашают на бесплатные курсы гидов

Томская академия активного долголетия проводит набор на курсы экскурсоводов: томичи в возрасте 55 лет и старше смогут учиться бесплатно.
Фото: Томскоедолголетие.рф
Для пенсионеров разработали образовательный цикл занятий по краеведению, видам, методике и особенностям подготовки и проведения экскурсий. За 16 часов участники школы разработают авторские экскурсионные маршруты, посвященные истории Томска, работе томских предприятий в годы Великой Отечественной войны.
Заявки на участие можно подать до 25 июня. Из-за пандемии коронавируса занятия на первом этапе будут проходить онлайн. Курсы будет вести историк и краевед Юрий Рудницкий.
После улучшения эпидемиологической ситуации пенсионеры из Томска и районов области смогут стать участниками таких экскурсий. В качестве гидов выступят подготовленные экскурсоводы – выпускники школы. Экскурсии для людей пенсионного возраста будут бесплатными, — сообщили организаторы курсов.
Узнать подробнее о курсах начинающего экскурсовода можно по телефону городского совета ветеранов: (3822) 53-41-22 в рабочие дни с 09.00 до 12.00
Томская академия активного долголетия – это площадка, которая объединяет образовательные, физкультурно-оздоровительные и досуговые мероприятия для людей старшего возраста. Проект реализует Совет ветеранов при поддержке обладминистрации. В нем участвуют СибГМУ, ТГУ, ТПУ, ТГПУ, ТУСУР, ТГАСУ.
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