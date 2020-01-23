«На троечку»: первые итоги работы новой маршрутной сети

Около 600 жалоб поступило на работу маршрутного транспорта в Томске меньше чем за месяц. Большинство из них касались интервалов движения и работы терминалов безналичной оплаты, рассказал заммэра Владимир Брюханцев. По его словам, томичи в целом удовлетворены новой маршрутной сетью. Председатель независимого профсоюза предпринимателей Томской области Александр Остроушко с заммэра не согласен: по мнению общественника, транспортная доступность города ухудшилась.

«Мы целый год к этому шли. Все критерии стандарта качества автобусов соответствуют — мы эти автобусы принимали вместе с ГАИ. Их средний срок — шесть-семь лет. Вместо 85 по контрактам в город выходят 100 низкопольных автобусов. Везде есть терминалы безналичной оплаты. Но теперь нам предстоит работать с человеческим фактором. До 1 июля действует мораторий на работу валидаторов с выдачей фискального чека. С 1 июля к проверкам маршруток подключится еще и налоговая. Сейчас водителям не хочется терять кэш. Я все праздники проверял автобусы. <...> Каждое утро я заходил в автобус и пытался оплатить проезд. 99 % водителей держат терминалы оплаты в карманах. Сегодня появилась новая фишка: вывешивают объявление, что терминалы не работают, сбой. Мы встречались с перевозчиками, те говорят, что если терминал не работает, то пассажира везут бесплатно», — рассказал заммэра Владимир Брюханцев.





Он уточнил, что терминалы устанавливались не только для удобства пассажиров, но и для контроля: чтобы понимать, сколько человек пользуются услугами того или иного маршрута. При этом эти данные будут учитываться и в налоговой. Сейчас большинство перевозчиков зарегистрированы как ИП и выплачивают НДФЛ (налог на доходы физических лиц). В частности, в 2018 году они заплатили налог в среднем в размере 14 тысяч рублей.





При этом речь идет только о городских маршрутах. А с 1 января часть маршрутов, которые были муниципальными, перешли в подчинение областной администрации, поэтому мэрия Томска за них ответственности не несет. Сейчас торги по межмуниципальным маршрутам завершились только на 150 и 118 маршрутах. Остальные должны завершиться к 1 июля, к этому же времени там установят и терминалы безналичной оплаты.





«Да, были сбои по терминалам. Просто мы не имели права заставлять перевозчиков устанавливать терминалы, которые мы отработали. Они закупили дешевые, были постоянные сбои, а техподдержка «Сбербанка», например, до 9 января не работала. Но сейчас уже все отрегулировано», — говорит Владимир Брюханцев.