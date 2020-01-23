«На троечку»: первые итоги работы новой маршрутной сети
Около 600 жалоб поступило на работу маршрутного транспорта в Томске меньше чем за месяц. Большинство из них касались интервалов движения и работы терминалов безналичной оплаты, рассказал заммэра Владимир Брюханцев. По его словам, томичи в целом удовлетворены новой маршрутной сетью. Председатель независимого профсоюза предпринимателей Томской области Александр Остроушко с заммэра не согласен: по мнению общественника, транспортная доступность города ухудшилась.
«Мы целый год к этому шли. Все критерии стандарта качества автобусов соответствуют — мы эти автобусы принимали вместе с ГАИ. Их средний срок — шесть-семь лет. Вместо 85 по контрактам в город выходят 100 низкопольных автобусов. Везде есть терминалы безналичной оплаты. Но теперь нам предстоит работать с человеческим фактором. До 1 июля действует мораторий на работу валидаторов с выдачей фискального чека. С 1 июля к проверкам маршруток подключится еще и налоговая. Сейчас водителям не хочется терять кэш. Я все праздники проверял автобусы. <...> Каждое утро я заходил в автобус и пытался оплатить проезд. 99 % водителей держат терминалы оплаты в карманах. Сегодня появилась новая фишка: вывешивают объявление, что терминалы не работают, сбой. Мы встречались с перевозчиками, те говорят, что если терминал не работает, то пассажира везут бесплатно», — рассказал заммэра Владимир Брюханцев.
Он уточнил, что терминалы устанавливались не только для удобства пассажиров, но и для контроля: чтобы понимать, сколько человек пользуются услугами того или иного маршрута. При этом эти данные будут учитываться и в налоговой. Сейчас большинство перевозчиков зарегистрированы как ИП и выплачивают НДФЛ (налог на доходы физических лиц). В частности, в 2018 году они заплатили налог в среднем в размере 14 тысяч рублей.
При этом речь идет только о городских маршрутах. А с 1 января часть маршрутов, которые были муниципальными, перешли в подчинение областной администрации, поэтому мэрия Томска за них ответственности не несет. Сейчас торги по межмуниципальным маршрутам завершились только на 150 и 118 маршрутах. Остальные должны завершиться к 1 июля, к этому же времени там установят и терминалы безналичной оплаты.
«Да, были сбои по терминалам. Просто мы не имели права заставлять перевозчиков устанавливать терминалы, которые мы отработали. Они закупили дешевые, были постоянные сбои, а техподдержка «Сбербанка», например, до 9 января не работала. Но сейчас уже все отрегулировано», — говорит Владимир Брюханцев.
В планах у мэрии в феврале запустить работы мобильных табло и приложение, в котором будет отображаться режим работы автобусов в реальном времени. Сейчас мэрия связывается с 2Гисом и Яндексом, чтобы понять, какая платформа будет удобнее.
«Если говорить по жалобам жителей, то на 22 января мы получили 570 жалоб. Большая часть из них оправдана. В основном, жалобы касаются интервалов движения. Мы проанализировали схему, которая есть. Проблема в кольцевых маршрутах, это №№ 8/9, 13/14, 25/52. Раньше мы никогда их не замечали. Дайте нам неделю, и мы отладим систему», — говорит Брюханцев.
С «заказными» автобусами администрация Томска предлагает бороться с помощью штрафов. Так, штраф от ГИБДД за выход на линию без маршрутной карты составляет от 150 до 300 тысяч рублей.
При этом в соцсетях томичи жалуются, что новые низкопольные автобусы довольно тесные и неудобные. С ними солидарен и председатель независимого профсоюза предпринимателей Томской области Александр Остроушко.
«Действия администрации в 2019 году однозначно привели к отрицательному результату. <...> Автобусы «Вектор» не соответствует пассажирам вообще. Во-первых, там проход гораздо уже. А во-вторых, они работают на дизеле. Во всех городах России от них отказались. Когда водители приобретают «Вектора», то вырубают фильтры, так как они приспособлены для работы до минус десяти градусов. Получается, что дизельные газы травят город», — высказался Александр Остроушко.
Он подчеркнул, что требовать низкопольные автобусы бессмысленно и не нужно, так как «он ни разу не видел, чтобы лица с ограниченными возможностями пользовались ими».
Депутаты городской Думы и Владимир Брюханцев раскритиковали это выступление. Заммэра подчеркнул, что в конкурсной документации нигде не было прописано, что закупать необходимо только «Вектора». А автобусы соответствуют всем прописанным в контракте критериям.
Депутаты городской Думы поставили новой транспортной схеме оценку «три». Председатель думского комитета городского хозяйства Максим Резников отмечает, что положительные изменения есть, однако процесс модернизации проходит медленно.
«Процесс изменения работы пассажирского транспорта идет, — отмечает Максим Резников. — Внедряются безналичные платежи, а это не только удобство пассажиров, но и более четкая налоговая отчетность. В контрактах перевозчиков заложены более жесткие условия исполнения графиков движения. Предпринимателей администрация города стимулирует к обновлению подвижного состава, закупке автобусов, удобных для маломобильных пассажиров. И это хорошо, модернизация направлена на повышение комфорта томичей. Но, конечно, идет она не так быстро, как хотелось бы, и горожане абсолютно правы, когда обращают внимание властей на недочеты. Поэтому промежуточные итоги работы мэрии можно оценить на «троечку». Что будет дальше – посмотрим, вопрос остается на контроле комитета».
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