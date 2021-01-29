На трассу в Красноярском крае сошла лавина

На 26 километре трассы Курагино-Черемшанка сошла лавина, из-за этого движение на участке протяженность около 70 метров, ограничили.

При этом, по данным пресс-службы краевого ГО и ЧС, за сутки в Курагинском районе Красноярского края сошли 11 лавин общим объемом почти три тысячи кубометров снега. В ближайшие сутки, по данным спасателей, из-за обильных снегопадов сохраняется серьезная опасность новых сходов, водителей просят воздержаться от поездок.





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