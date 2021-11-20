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На трассе в Томской области автомобиль, выехавший на встречку, врезался в машину ГАИ

ТВ2 ТВ2

Водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу на трассе Томск – Колпашево и врезался в стоящий на обочине автомобиль ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По предварительным данным, утром 19 ноября 30-летний водитель автомобиля Kia Rio ехал по трассе Томск-Каргала-Колпашево в сторону Томска. В районе 128 километра он не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося перед ним авто, поэтому, чтобы не столкнуться, резко затормозил. В результате этого он потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль LADA-219010, который стоял на обочине с проблесковыми маячками. В момент ДТП в салоне машины ГАИ никого не было.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобилям причинен материальный ущерб. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Фотографии: телеграм-канал «Регион-70 Томск»

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