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  3. На трассе Томск-Светлый столкнулись два автомобиля, один водитель пострадал
Новости

На трассе Томск-Светлый столкнулись два автомобиля, один водитель пострадал

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ДТП с участием двух автомобилей произошло сегодня утром, 26 января, на трассе Томск- Светлый.  Водитель одного из автомобилей пострадал и был передан медикам. Об этом сообщает областная поисково-спасательная служба.

«Спасатели, используя гидравлический инструмент (ГАСИ), деблокировали водителя легкового автомобиля, и отключили АКБ аварийных автомобилей. Пострадавший с травмами передан бригаде скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД», — говорится в сообщении.

Спасатели просят водителей соблюдать скоростной режим и следить за исправным состоянием своих автомобилей.

Автор:  пресс-служба областной поисково-спасательной службы
Автор:  пресс-служба областной поисково-спасательной службы
Автор:  пресс-служба областной поисково-спасательной службы
Автор:  пресс-служба областной поисково-спасательной службы
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