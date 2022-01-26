На трассе Томск-Светлый столкнулись два автомобиля, один водитель пострадал

ДТП с участием двух автомобилей произошло сегодня утром, 26 января, на трассе Томск- Светлый. Водитель одного из автомобилей пострадал и был передан медикам. Об этом сообщает областная поисково-спасательная служба.

«Спасатели, используя гидравлический инструмент (ГАСИ), деблокировали водителя легкового автомобиля, и отключили АКБ аварийных автомобилей. Пострадавший с травмами передан бригаде скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД», — говорится в сообщении.

Спасатели просят водителей соблюдать скоростной режим и следить за исправным состоянием своих автомобилей.