На трассе под Новосибирском застрял 70-летний магаданец. Он ждет пенсии, чтобы продолжить путь в родной Донецк

Пенсии, конечно, не хватало, чтобы нормально жить. Насчитали мне ее на 15 тысяч в месяц. Что с них возьмешь? Даже учитывая мое отношение: я не курю, не пью, а денег не хватает. Как тут прожить, – рассказал Анатолий корреспонденту портала. – Обращался в администрацию, у них была программа по помощи пенсионерам в переезде в центральные регионы страны. Я пришел туда, дали перечень документов. Все собрал, принес. Они дотянули до декабря, а потом говорят: «Ты нам всю картину портишь, наши показатели. Пиши отказную. Придешь после Нового года, будем с тобой работать». Я согласился, сделал, как они просили. На будущий год прихожу, а они говорят, что у них теперь другая программа: «мы уже не вывозим, а наоборот, завозим». А я не подхожу под эту программу. Так я опять остался ни с чем.





В городе квартиру я оставил просто так, продавать не буду. Да и кто ее возьмет, это барак, где жила администрация женского лагеря на улице Песочной, он разваливается уже. Обращался по поводу выделения жилья, но это у нас у всех жильцов такая проблема - ничего нам не выдали. У меня соседка, ей 90 лет почти, <…> так ее очередь не подошла еще <…>. Я подумал, что меня здесь держит? Все оставил, сел и поехал.