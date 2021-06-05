На трассе под Новосибирском застрял 70-летний магаданец. Он ждет пенсии, чтобы продолжить путь в родной Донецк
На Новосибирской трассе застрял 70-летний магаданец Анатолий Мешков. Он едет на своем грузовике, переделанном в дом на колесах, с Колымы, где прожил 40 лет, на родину, в Донецк, сообщает независимый информационный портал «Весьма». По дороге случилась небольшая поломка, а у мужчины кончились деньги. Поэтому он встал прямо на трассе в ожидании пенсии, которая должна прийти 21 июня.
Корреспондент портала «Весьма» связался с мужчиной по телефону и узнал, почему пенсионер решился на такой шаг. Тот рассказал, что 40 лет прожил на Колыме. Работал в разных местах, но отношение и зарплата оставляли желать лучшего. По словам Анатолия, он ни раз обращался в местную администрацию за помощью: сначала подавал документы на переселение в центральные регионы страны по программе для пенсионеров, затем просил посодействовать в улучшении жилищных условий, но получил отказы. Заработанных денег Анатолию хватило только на небольшой грузовик, который он переоборудовал в передвижной дом.
Пенсии, конечно, не хватало, чтобы нормально жить. Насчитали мне ее на 15 тысяч в месяц. Что с них возьмешь? Даже учитывая мое отношение: я не курю, не пью, а денег не хватает. Как тут прожить, – рассказал Анатолий корреспонденту портала. – Обращался в администрацию, у них была программа по помощи пенсионерам в переезде в центральные регионы страны. Я пришел туда, дали перечень документов. Все собрал, принес. Они дотянули до декабря, а потом говорят: «Ты нам всю картину портишь, наши показатели. Пиши отказную. Придешь после Нового года, будем с тобой работать». Я согласился, сделал, как они просили. На будущий год прихожу, а они говорят, что у них теперь другая программа: «мы уже не вывозим, а наоборот, завозим». А я не подхожу под эту программу. Так я опять остался ни с чем.
В городе квартиру я оставил просто так, продавать не буду. Да и кто ее возьмет, это барак, где жила администрация женского лагеря на улице Песочной, он разваливается уже. Обращался по поводу выделения жилья, но это у нас у всех жильцов такая проблема - ничего нам не выдали. У меня соседка, ей 90 лет почти, <…> так ее очередь не подошла еще <…>. Я подумал, что меня здесь держит? Все оставил, сел и поехал.
Местные жители говорят, что Анатолий человек простой и добрый, переживают, ждут ли его в Украине родственники, о которых он говорит, и по возможности помогают продуктами для него и семи собак, которых хозяин не бросил и повез с собой на новое место. Если и вы хотите помочь пенсионеру из Магадана, на портале «Весьма» есть номер его карты.
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