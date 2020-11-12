На торги по проекту «Дом за рубль» выставят еще семь домов

Семь деревянных домов выставлены на торги по проекту «Аренда за рубль».





13 ноября пройдут торги по шести лотам. Это здания на ул. Шишкова, 6; ул. Никитина, 2а; ул. Центральная, 9; пер. Кононова, 4; ул. Советская, 93; ул. Максима Горького, 30. 23 ноября муниципалитет проводит торги по объекту деревянного зодчества, расположенному на пр.Ленина,23/1.





«Мы уже передали инвесторам 34 дома – 33 деревянных и один каменный, в числе которых памятники федерального и регионального значения и один выявленный объект культурного наследия. Проект «Аренда за рубль» набирает обороты, к нему проявляют интерес инвесторы из других регионов. И я уверен, что в итоге все дома найдут своего арендатора и получат вторую жизнь», — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.