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12 ноября,
2020
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На торги по проекту «Дом за рубль» выставят еще семь домов

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Семь деревянных домов выставлены на торги по проекту «Аренда за рубль». 


13 ноября пройдут торги по шести лотам. Это здания на ул. Шишкова, 6; ул. Никитина, 2а; ул. Центральная, 9; пер. Кононова, 4; ул. Советская, 93; ул. Максима Горького, 30. 23 ноября муниципалитет проводит торги по объекту деревянного зодчества, расположенному на пр.Ленина,23/1.


«Мы уже передали инвесторам 34 дома – 33 деревянных и один каменный, в числе которых памятники федерального и регионального значения и один выявленный объект культурного наследия. Проект «Аренда за рубль» набирает обороты, к нему проявляют интерес инвесторы из других регионов. И я уверен, что в итоге все дома найдут своего арендатора и получат вторую жизнь», — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.

На торги по проекту «Дом за рубль» выставят еще семь домов

Проект «Аренда за рубль» стартовал в Томске с сентября 2016 года. В его рамках инвесторам предлагается за свой счет и для себя отремонтировать старинные дома, а взамен получить льготу по арендной плате. С подробной информацией о домах-участниках проекта можно ознакомиться на 3D портале Томска, а также на сайте «Муниципальные торги Томска» по ссылке.

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