На томской передержке «4 лапы» случился пожар. Нужна помощь

В доме, который был обустроен под передержку для бездомных домашних животных, случился пожар, сообщили волонтеры-организаторы пункта «4 лапы». Они просят томичей помочь им восстановить помещение и сгоревшие корма для питомцев.

«У нас беда! Мы сгорели, сгорели до тла. Наверное, короткое замыкание, я не знаю. Ждем дознавателя. Мы все живы. Ползком, на ощупь и задыхаясь, но я вытащила почти всех. Трупов нет. Но 1 кот точно сбежал, дикий. На моих глазах выпрыгнул в окно. Остальных волоком, но спасла. Сильно болят легкие, прожгла штаны. Но все не плохо. Сгорел подвал и три комнаты передержки. До тла. Не осталось даже окон», — написала в официально группе приюта одна из владельцев передержки.





Волонтеры говорят, что сейчас все звери находятся у них дома, но в передержке сгорели все корма, лежанки, баки.





«Друзья, мы как и многие в кредитах. Мы платим аренду за помещение, оно не наше. Не по нашей вине пожар. Нам надо в короткие сроки восстановить здание. Это сотни тысяч. Нет ни света, ни отопления, ни водоснабжения — снова все с нуля. Мы надеемся, что нас поддержат. Больше не на что надеяться. Я рада, что мои подопечные живы и я сама не сгорела в огне.... все остальное, справимся. Но это будет быстрее, если финансово нам помогут. Если откликнется бригада строителей, ремонтников. Если вы с нами, мы все переживем. 45+ котов и 23 собаки по прежнему с нами», — просят волонтеры.





Информацию о том, как помочь передержке, можно найти на официальной странице передержки во «Вконтакте». Также волонтерам можно помочь деньгами: номер карты 4173 9800 3163 9988 (Андрей Леонидович), телефон 89526799175 (привязан к карте). Желающих помочь просят быть внимательными и не попадаться на возможные уловки мошенников.