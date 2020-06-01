На томской электростанции охранники устроили перестрелку, один погиб

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело об убийстве на территории электростанции «Раскино» в Александровском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«29 мая 2020 года на территории подстанции «Раскино» ПАО «ФСК ЕЭС», расположенной в двух километрах от НПС «Раскино» в Александровском районе Томской области, между двумя охранниками ООО ЧОО «Сармат» произошел конфликт на бытовой почве с применением огнестрельного оружия. В результате конфликта одному охраннику причинено огнестрельное ранение руки, у второго огнестрельное ранение головы, повлекшее его смерть», - говорится в пресс-релизе.





Уголовное дело квалифицировано по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), на месте преступления обнаружено охотничье ружье. Также назначены медицинские и комплексная судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.