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01 июня,
2020
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На томской электростанции охранники устроили перестрелку, один погиб

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело об убийстве на территории электростанции «Раскино» в Александровском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На томской электростанции охранники устроили перестрелку, один погиб

«29 мая 2020 года на территории подстанции «Раскино» ПАО «ФСК ЕЭС», расположенной в двух километрах от НПС «Раскино» в Александровском районе Томской области, между двумя охранниками ООО ЧОО «Сармат» произошел конфликт на бытовой почве с применением огнестрельного оружия.  В результате конфликта одному охраннику причинено огнестрельное ранение руки, у второго огнестрельное ранение головы, повлекшее его смерть», - говорится в пресс-релизе.


Уголовное дело квалифицировано по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), на месте преступления обнаружено охотничье ружье. Также назначены медицинские и комплексная судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.

В пресс -службе МЭС Сибири «ФСК ЕЭС» ТВ2 пояснили, что работники «Россети ФСК ЕЭС» не имеют отношения к происшествию.


«Участниками события стали сотрудники одного из ЧОП. Компания по этой ситуации сотрудничает с правоохранительными органами», — сказали в пресс-службе.

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