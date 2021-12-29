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  3. На томской трассе произошло тройное ДТП. Водитель погиб на месте
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На томской трассе произошло тройное ДТП. Водитель погиб на месте

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Тройное ДТП произошло на трассе Томск — Каргала — Колпашево. По данным регионального УМВД, авария произошла 29 декабря 2021 года, около 16 часов.

По предварительным данным, автомобиль Исузу, двигаясь со стороны города Колпашево в сторону города Томска, допустил наезд на стоящий на обочине автомобиль КамАЗ, который, в свою очередь, допустил наезд на впереди стоящую иномарку. В результате столкновения водитель автомобиля Исузу скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Автор: предоставлено ТВ2
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