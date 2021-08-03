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Главная Новости На томской стройке погиб человек. Следственный комитет ведет проверку
Новости

На томской стройке погиб человек. Следственный комитет ведет проверку

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Разнорабочий погиб на одной из томских строек. Об этом сообщает сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка по факту обнаружения тела молодого человека в строящемся объекте в городе Томске.

По предварительным данным, сегодня утром при обходе строящегося здания в Кировском районе города Томска охранник обнаружил тело 20-летнего молодого человека без признаков жизни. Установлено, что погибший подрабатывал на данном объекте разнорабочим. При осмотре тела погибшего обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током.

Следователи СО по Кировскому району г.Томск устанавливают обстоятельства произошедшего.»

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