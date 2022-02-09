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На томича, ударившего ножом двоих человек, завели дело о покушении на убийство

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Следственный комитет Томской области возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего томича, ударившего ножом двоих человек во дворе дома на Мокрушина, 1а. Его подозревают в покушении на убийство.

Как сообщает СК, молодой человек вчера, 8 февраля, нанес несколько ударов ножом в голову и тело мужчине, которого позже доставили в больницу. Подозреваемого с ножом задержали сотрудники Росгвардии, патрулировавшие район.

По информации МВД, задержанный был пьян и нанес ножевые ранения не одному, а двум людям, обоих госпитализировали. Кроме того, 21-летний томич повредил два стоявших во дворе автомобиля.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что в одном из дворов города мужчина заступился за 12-летнюю девочку и получил ножевое ранение, о втором пострадавшем не сообщалось. Полиция не раскрывает информацию о том, кто именно был ранен и пострадал ли от рук задержанного ребенок. 

 

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