На Томи взорвали лед. Видео

Ледовзрывные работы прошли на Томи. Специалисты не исключают, что во время ледохода на Томи возможен затор.
«У нас возникает вопрос вокруг реки Томи, так как растрескивание льда пошло из-за сильных морозов и вода, которая была подо льдом, вышла на поверхность и начала замерзать. То есть фактически произошло ледовое армирование. У нас есть опасения, что в случае движения льда может быть затор», — рассказал заммэра Вячеслав Черноус во время заседания комитета городского хозяйства.
В настоящее время, по словам заммэра, средняя толщина льда на Томи составляет около 70 сантиметров.
«Мощность наледи до 1,5 метра, что осложнит проведение ледовзрывных работ, — отметил заммэра Вячеслав Черноус. — Вскрытие Томи по прогнозам — 19-20 апреля, плюс минус пять дней».
По прогнозам властей, затопить может 28 участков Томска. 13 расположенных в Кировском и Ленинском районе рискуют оказаться подтопленными Томью и малыми реками. Еще 15 — талыми водами. Общая площадь возможной зоны подтопления — 16 тысяч квадратных метров.
«Задача максимум – вывезти с этих территорий 64 тысячи тонн снега. Минимум — 30 тысяч тонн. На сегодняшний день вывезено около 22 тысяч тонн. Эту работу мы отслеживаем в ежедневном, практически в ежечасном режиме», — отметил Черноус.