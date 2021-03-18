На Томи взорвали лед. Видео

Ледовзрывные работы прошли на Томи. Специалисты не исключают, что во время ледохода на Томи возможен затор.





«У нас возникает вопрос вокруг реки Томи, так как растрескивание льда пошло из-за сильных морозов и вода, которая была подо льдом, вышла на поверхность и начала замерзать. То есть фактически произошло ледовое армирование. У нас есть опасения, что в случае движения льда может быть затор», — рассказал заммэра Вячеслав Черноус во время заседания комитета городского хозяйства.