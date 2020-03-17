На Томи взорвали лед. Фото

В районе села Батурино Томского района на участке русла реки Томи прошли ледовзрывные работы.
Сотрудники МЧС отобрали два 600-метровых участка, состоящих из двух полос. На каждой полосе специалисты пробурили по 20 лунок, в которые заложили взрывчатое вещество. Всего было совершено два подрыва.
Фото: МЧС России по Томской области
«Проведенные мероприятия позволят ослабить ледовое поле реки в месте повышенного заторообразования и проложить маршрут ледоходу в обход основного русла Томи по более прямому участку через протоку Светлую», — подчеркивают в региональном МЧС.
На этом плановые ледовзрывные работы в регионе завершены. Напомним, что 13 марта лед взрывали на Оби в районе деревни Тискино Колпашевского района.
В черте Томска продолжаются ледорезные работы. Специалистам предстоит пропилить около 30 км ледового поля.
По прогнозам, в первой декаде апреля формирование опасных заторов льда возможно при вскрытии Томи в районе Томска. Вскрытие рек Васюган и Кеть ожидается в третьей декаде апреля.
В Томской области попадают в возможную зону затопления попадают 87 населенных пунктов. По словам экспертов, оснований делать прогноз, что половодье будет опасным, нет.
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