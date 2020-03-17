На Томи взорвали лед. Фото

Сотрудники МЧС отобрали два 600-метровых участка, состоящих из двух полос. На каждой полосе специалисты пробурили по 20 лунок, в которые заложили взрывчатое вещество. Всего было совершено два подрыва.

В районе села Батурино Томского района на участке русла реки Томи прошли ледовзрывные работы.

«Проведенные мероприятия позволят ослабить ледовое поле реки в месте повышенного заторообразования и проложить маршрут ледоходу в обход основного русла Томи по более прямому участку через протоку Светлую», — подчеркивают в региональном МЧС.





На этом плановые ледовзрывные работы в регионе завершены. Напомним, что 13 марта лед взрывали на Оби в районе деревни Тискино Колпашевского района.





В черте Томска продолжаются ледорезные работы. Специалистам предстоит пропилить около 30 км ледового поля.