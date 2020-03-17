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17 марта,
2020
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Новости

На Томи взорвали лед. Фото

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

В районе села Батурино Томского района на участке русла реки Томи прошли ледовзрывные работы.


Сотрудники МЧС отобрали два 600-метровых участка, состоящих из двух полос. На каждой полосе специалисты пробурили по 20 лунок, в которые заложили взрывчатое вещество. Всего было совершено два подрыва.

На Томи взорвали лед. Фото
Фото: МЧС России по Томской области

«Проведенные мероприятия позволят ослабить ледовое поле реки в месте повышенного заторообразования и проложить маршрут ледоходу в обход основного русла Томи по более прямому участку через протоку Светлую», — подчеркивают в региональном МЧС.


На этом плановые ледовзрывные работы в регионе завершены. Напомним, что 13 марта лед взрывали на Оби в районе деревни Тискино Колпашевского района.


В черте Томска продолжаются ледорезные работы. Специалистам предстоит пропилить около 30 км ледового поля.

На Томи взорвали лед. Фото
На Томи взорвали лед. Фото
На Томи взорвали лед. Фото
На Томи взорвали лед. Фото

По прогнозам, в первой декаде апреля формирование опасных заторов льда возможно при вскрытии Томи в районе Томска. Вскрытие рек Васюган и Кеть ожидается в третьей декаде апреля.


В Томской области попадают в возможную зону затопления попадают 87 населенных пунктов. По словам экспертов, оснований делать прогноз, что половодье будет опасным, нет. 

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