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Главная Новости На территории Томской области нет действующих лесных пожаров
Новости

На территории Томской области нет действующих лесных пожаров

ТВ2
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2 часа назад

За прошедшие сутки на территории Томской области не зафиксировано действующих лесных пожаров, сообщает диспетчерская служба Томской базы авиационной охраны лесов.

Всего с начала года ликвидировано 103 лесных пожара общей площадью 4468 гектаров. В течение первых суток с момента обнаружения ликвидировано 89 из них. Наибольшее числов пожаров было зафиксировано в Верхнекетском (22), Томском (16), Зырянском (12) и Каргасокском (12) районах.   

В настоящее время, в связи с малым количеством осадков, в области наблюдается увеличение класса пожарной опасности – 3,2 (средний класс). За прошедшие сутки лесничествами, пожарно-химическими станциями и районными администрациями проведены 15 рейдов наземного патрулирования, а также авиапатрулирование летчиком-наблюдателем Томской авиабазы.

Областной департамент лесного хозяйства напоминает жителям региона, что разведение костров в местах рыбалки, охоты и сбора дикоросов приводит к крупным лесным пожарам. За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность. В случае обнаружения лесного пожара следует звонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства по номеру 8-800-100-9400.

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