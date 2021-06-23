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Главная Новости На территории томской «карандашки» построят гостиницу и вертолетную площадку
Новости

На территории томской «карандашки» построят гостиницу и вертолетную площадку

ТВ2
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2 часа назад

На земельном участке, где располагалась Сибирская карандашная фабрика, появится гостиничный комплекс, сообщает пресс-служба мэрии. Это стало известно после заседания комиссии по землепользованию и застройке под председательством заммэра по архитектуре и строительству Алексея Макарова, где рассматривалась заявка юридического лица на использование участка.

Члены комиссии рекомендовали главе города предоставить разрешение на использование земельного участка.

«В настоящее время этот участок площадью почти 87 тыс. кв. м. относится к зоне производственно-коммунальных объектов П-4. Собственник участка намерен построить на нем многофункциональный объект административно-делового назначения, включающий гостиничный комплекс, парковку и вертолетную площадку», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее ООО «Аграрная группа — Капитал», относящаяся к холдингу «Сибагро», стала собственников имущества Карандашной фабрики.

В городском департаменте архитектуры и градостроительства при этом отметили, что объект культурного наследия один из корпусов, построенный в начале XX века по проекту архитектора Андрея Крячкова, исключен из общей площади земельного участка под застройку. Отметим, новый собственник имущества фабрики думал об идее открытия в здании музея.

«В администрацию города поступает много обращений от горожан, связанных с вопросами землепользования и застройки. Мы относимся к ним с таким же вниманием, как и к заявкам от крупных предприятий и застройщиков. Вот и на этот раз комиссия поддержала и большой инвестиционный проект», — отметил Алексей Макаров.

Отметим, комиссия по землепользованию и застройке — постоянно действующий органом при мэре города Томска. В нее входят заммэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров (председатель), и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства Сергей Чиков, замначальника департамента архитектуры Анастасия Караваева, начальник департамента капитального строительства Александр Суходолов, начальник департамента дорожной деятельности Николай Глебович, председатель комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов, начальник департамента правового обеспечения Дмитрий Журов. От городского парламента депутаты Александр Полевечко, Давид Аветян, Юрий Ворошилин, Кирилл Куртуков, Андрей Петров и Андрей Фатеев. 

Также среди членов комиссии — председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина, председатель комитета по архитектуре и градостроительству областного департамента архитектуры Юрий Недоговоров, декан архитектурного факультета ТГАСУ Владимир Коренев, член Союза архитекторов России Олег Лещинер и представитель Союза строителей Томской области Василий Музалев.

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