На территории школы провалился грунт. Прокуратура проведет проверку

«Образовалась дыра в асфальте, под которым провал грунта примерно на 5 метров! Размеры провала не определены, так как отверстие в асфальте диаметром всего 30-40 см. Школа сообщила о случившемся по инстанциям. Сделали в администрацию города запрос», — пишет Виктория Бабенко в группе «Регион 70».

В администрации ответили, что причины возникновения провала неизвестны и пообещали провести ремонтные работы в конце июня 2020 года. Однако 8 июля мэрия направила еще одно обращение, в котором говорилось, что ремонт должен проводиться за счет средств школы, а не бюджета.





«А пока чиновники писали обещающие порядок ответы, неизвестные специалисты сделали вот что: привезли кучу земли, пытались засыпать в отверстие, она, естественно, не прошла в узкое горлышко провала. Далее было принято не менее инновационное решение! Вставили шланг и пустили воду. Потом просто вывезли грунт и прикрыли мостиком, убрав ограждение. Наконец, 09.07.2020 отверстие в «подземный мир» украсили свежевыкрашенным мостиком и поставили сверху цветок! Провал еще есть, а ограждения нет, начиная с 01.07.2020! Тем временем на территории школы гуляют дети, ведь губернатор разрешил занятия спортом на стадионах», — отмечает Виктория.