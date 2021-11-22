На территории еще шести вахтовых поселков Томской области появились мобильная связь и скоростной Интернет

На территории шести нефтегазовых месторождений на севере Томской области появилась мобильная связь и скоростной интернет. Также связь МТС появилась на участке автодороги от Стрежевого до Пионерного, сообщает пресс-служба компании.

«За прошедшие полгода мы «оцифровали» еще шесть площадок - Малореченское, Хвойное, Матюшкинское, Ледовое, Южно-Черемшанское и Оленье месторождение. Это тысячи довольных работников, которые могут оставаться на связи с родными и близкими; а также перспективы внедрения умных сервисов на месторождениях, которые помогут контролировать производственные показатели, производительность оборудования и безопасность персонала», — отмечает директор МТС в Томской области Марина Фещенко в своем аккаунте в Фейсбуке.

Установка нового телеком-оборудования позволила обеспечить связью больше 2 тысяч вахтовиков. Связью обеспечены объекты, находящиеся на территории месторождений — цеха добычи нефти и газа, приемо-сдаточные пункты, жилые комплексы.

С начала года в Томской области было построено и введено в эксплуатацию около 20 базовых станций стандарта LTE-900, увеличенный радиус действия которых позволяет закрыть «белые пятна» в труднодоступных локациях: на месторождениях, вдоль автомобильных и железных дорог, где мобильный интернет крайне востребован.

В планах у компании дальнейший запуск базовых станций LTE-900 в северных районах Томской области, которые позволят обеспечить качественное покрытие населенных пунктов и вахтовых поселков.