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На стройке в центре Томска погиб человек

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На стройке по адресу ул. Гоголя, 30/4 погиб человек. Скорая помощь констатировала смерть. Личность погибшего не установлена. Обстоятельства выясняются. По предварительным данным, рабочий упал с крыши девятиэтажного дома на козырек кафе. 

По словам соседей, стройка — это давний недострой, который сейчас пытаются достроить дольщики. Якобы в этом доме уже выставлены на продажу квартиры на риэлторских сайтах города. Кто является собственником здания в настоящий момент, достоверно соседи не знают.

UPD. По словам прораба,  подрядчиком стройки является «Альянс-строй». Вот что он рассказал ТВ2:

- Зовут погибшего рабочего Николай. Фамилию не знаю. Я объяснил его начальнику работу, что надо обшить кровлю сайдингом. Николай обшивал. Около двух недель работал.

- Почему он без страховки?

- Не знаю. Я на занятиях был. Прохожу сейчас обучение. 
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