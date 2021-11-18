На стройке в центре Томска погиб человек

На стройке по адресу ул. Гоголя, 30/4 погиб человек. Скорая помощь констатировала смерть. Личность погибшего не установлена. Обстоятельства выясняются. По предварительным данным, рабочий упал с крыши девятиэтажного дома на козырек кафе.
По словам соседей, стройка — это давний недострой, который сейчас пытаются достроить дольщики. Якобы в этом доме уже выставлены на продажу квартиры на риэлторских сайтах города. Кто является собственником здания в настоящий момент, достоверно соседи не знают.
UPD. По словам прораба, подрядчиком стройки является «Альянс-строй». Вот что он рассказал ТВ2:
- Зовут погибшего рабочего Николай. Фамилию не знаю. Я объяснил его начальнику работу, что надо обшить кровлю сайдингом. Николай обшивал. Около двух недель работал.
- Почему он без страховки?
- Не знаю. Я на занятиях был. Прохожу сейчас обучение.