На стройке в центре Томска погиб человек

- Зовут погибшего рабочего Николай. Фамилию не знаю. Я объяснил его начальнику работу, что надо обшить кровлю сайдингом. Николай обшивал. Около двух недель работал.

- Почему он без страховки?

- Не знаю. Я на занятиях был. Прохожу сейчас обучение.