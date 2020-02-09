Добрые новости
09 февраля,
2020
1
видео
Новости

На стрелявшего у стоматологии в центре Томска мужчину завели уголовное дело

ТВ2
ТВ2
10 часов назад

Томская полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего в рабочих у стоматологии, сообщает УМВД по региону.


Напомним, 7 февраля томич выбежал на улицу с пистолетом и стал стрелять в рабочих, которые убирали снег с крыши. В результате происшествия никто не пострадал.

Следственный комитет России начал проверку по факту стрельбы.


«По предварительным данным, работники коммерческого предприятия осуществляли очистку от снега крыши стоматологической поликлиники № 1 в Томске. Из соседнего дома вышел мужчина и потребовал прекратить уборку, в результате которой снег падал на его участок. Повторив свои требования, он выстрелил из травматического пистолета в воздух, после чего направил пистолет в сторону крыши поликлиники, пригрозив, что следующий выстрел будет произведен в мужчин, чистивших крышу», — рассказали в СК по Томской области.


На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальная санкция – лишение свободы на срок до пяти лет. 


ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.