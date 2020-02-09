На стрелявшего у стоматологии в центре Томска мужчину завели уголовное дело

Напомним, 7 февраля томич выбежал на улицу с пистолетом и стал стрелять в рабочих, которые убирали снег с крыши. В результате происшествия никто не пострадал.

Томская полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего в рабочих у стоматологии, сообщает УМВД по региону.

Следственный комитет России начал проверку по факту стрельбы.





«По предварительным данным, работники коммерческого предприятия осуществляли очистку от снега крыши стоматологической поликлиники № 1 в Томске. Из соседнего дома вышел мужчина и потребовал прекратить уборку, в результате которой снег падал на его участок. Повторив свои требования, он выстрелил из травматического пистолета в воздух, после чего направил пистолет в сторону крыши поликлиники, пригрозив, что следующий выстрел будет произведен в мужчин, чистивших крышу», — рассказали в СК по Томской области.





На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальная санкция – лишение свободы на срок до пяти лет.





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