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На Степановском переезде временно ограничат движение

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30 декабря с 00 до 6 часов утра перекроют одну полосу движения по улице Шевченко на Степановском железнодорожном переезде, сообщает мэрия.

Это требуется, чтобы бригады Томской дистанции путей смогли провести ремонт плит резинокордового настила.

«На период проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение по указанному участку улицы и регулирующие порядок движения транспорта», — уточнили в мэрии.

Водителей просят заранее планировать маршрут своего движения и, в случае необходимости, предоставлять преимущество движения автомобилям пожарной охраны, скорой помощи, полиции.

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