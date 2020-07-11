На Степановском переезде вновь ограничат движение

В Томске начался капитальный ремонт Степановского переезда. Из-за проведения работ в ночное время будет ограничено движение.

Так частичное ограничат движения через переезд 11, 12 и 13 июля в промежутках с 22.00 до полуночи и с 6 до 8 часов утра.





Полностью переезд будет закрыт 12 и 13 июля с полуночи до шести утра.



17 и 18 июля на период проведения работ по замене резинокордового настила на железнодорожном переезде 2 км станции Томск II (ул.Вилюйская, возле АЗС), также вводится полное и частичное ограничение движения транспортных средств.





Частичное ограничение движения через переезд продлится с 22:00 17 июля до 00:00 18 июля и с 6:00 до 8.00 18 июля.





Полностью движение закроют до шести утра 18 июля.

