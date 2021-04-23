На спортивной площадке в Томске штанга упала на пятилетнего мальчика

Данные тренажеры – 13 штук – были установлены в 2014 году, в 2020 переданы на баланс спортшколы, — отмечают в пресс-службе мэрии Томска. — Буквально накануне случившегося руководством ДЮСШ «Юность» были осмотрены и проверены все тренажеры, шесть из них были выведены из эксплуатации. Данный тренажер со штангой для нижней тяги был в надлежащем состоянии. На кадрах видеозаписи с камер, установленных на территории стадиона, видно, как два подростка пользуются тренажером и оставляют штангу в незафиксированном положении (под наклоном). Спустя некоторое время, гуляя в присутствии родителей, ребенок прыгает на штангу, роняя ее на себя.