На спортивной площадке в Томске штанга упала на пятилетнего мальчика
В Томске на спортивной площадке упала штанга на пятилетнего мальчика. С травмами ребенка доставили в больницу. Об этом ТВ2 рассказал отец пострадавшего Сергей Абрамов.
10 апреля Сергей с семьей гуляли на стадионе «Юность», который находится на улице Карла Маркса, 50. На записях с камер наблюдения видно, как мальчик подходит к спортивной конструкции, похожей на турник, хочет подтянуться и на него падает штанга.
Я гулял с коляской, жена была со старшим сыном, — рассказал ТВ2 Сергей Абрамов. — Слышу громкий металлический гул и крик. На сына упала штанга на спортивной площадке. Эта штанга похожа на турник, он решил подтянуться, и конструкция упала ему на живот. Мы поехали в детскую больницу на улице Олега Кошевого. УЗИ показало разрыв печени. Сейчас сын вторую неделю находится в отделении. Ему нельзя ходить. Он постоянно лежит, ему больно переворачиваться, больно есть, он не встает даже в туалет. Кто-то должен за это ответить. Сколько таких общественных мест в Томске?
Отец мальчика Сергей Абрамов встречался с руководством спортивного комплекса «Юность». Как отметил Сергей, никто не чувствует себя виновным и даже не извинился за случившееся. По словам отца, реабилитация после удара может затянуться на полгода. Мальчик не сможет бегать, посещать занятия кикбоксингом и плавать в бассейне.
В пресс-службе мэрии рассказали ТВ2, что после случившегося руководство ДЮСШ «Юность» провело свое расследование.
Данные тренажеры – 13 штук – были установлены в 2014 году, в 2020 переданы на баланс спортшколы, — отмечают в пресс-службе мэрии Томска. — Буквально накануне случившегося руководством ДЮСШ «Юность» были осмотрены и проверены все тренажеры, шесть из них были выведены из эксплуатации. Данный тренажер со штангой для нижней тяги был в надлежащем состоянии. На кадрах видеозаписи с камер, установленных на территории стадиона, видно, как два подростка пользуются тренажером и оставляют штангу в незафиксированном положении (под наклоном). Спустя некоторое время, гуляя в присутствии родителей, ребенок прыгает на штангу, роняя ее на себя.
Руководство спортшколы предоставило видеоматериалы и документацию на спортивное оборудование сотрудникам полиции. Полиция должна дать оценку произошедшему.
Родители написали заявление в Ленинский РОВД, оттуда его отправили в отдел по делам несовершеннолетних.
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