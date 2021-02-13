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13 февраля,
2021
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На сибирских автотрассах из-за погоды появятся патрули для помощи водителям

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Как сообщили в «Сибуправтодоре», в Томской, Новосибирской, Кемеровской и  Омской областях 11-13 февраля ожидается понижение температуры воздуха до -30˚С и ниже. В связи с этим дороги будут круглосуточно патрулировать.

На сибирских автотрассах из-за погоды появятся патрули для помощи водителям

«На федеральных дорогах организовано круглосуточное патрулирование для оперативной помощи водителям при выходе из строя транспортных средств», — говорится в сообщении.


Также водителям перед дорогой рекомендуют тщательно проверять исправность автомобиля и средств связи, брать с собой запас топлива и теплые вещи.


Если с вами случилась неприятность в пути, звоните по телефону экстренных служб: 112. Либо в диспетчерскую «Сибуправтодора»: Томской области – 8(3842) 75-29-76, 8-961-707-85-69;  в Новосибирской области – (383)262-62-72, 8-913-943-12-74; в Кемеровской и в Омской области – 8(3812) 40-70-16, 8-913-670-12-36.

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