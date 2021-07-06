На съезде партии «Новые люди» выдвинули кандидатов в Госдуму по Томской области
4 июля «Новые люди» выдвинули своих кандидатов на выборы в федеральный парламент, которые пройдут 19 сентября. Общефедеральную часть списка возглавили два человека – создатель и лидер партии Алексей Нечаев и бывшая глава Якутска Сардана Авксентьева.
В списке присутствуют 239 кандидатов, распределенных на 37 территориальных групп. Еще 215 кандидатов будут вести избирательные кампании в одномандатных округах.
«У нас есть актив, который работает больше чем в 70 регионах, это люди, которые открыли более 600 избирательных штабов. Мы развернули более 2 тысяч политотрядов, это группы активистов, которые работают на своей малой родине, — цитируют СМИ Алексея Нечаева. — Это и есть залог нашего успеха».
Депутат Думы города Томска Максим Вдовин возглавил региональный список партии «Новые люди» по территориальной группе, которая объединяет два региона - Томскую и Омскую области. Его коллега по городскому парламенту, Александр Цин-Дэ-Шань, на третьем месте списка, а томский блогер Кристина Буторина – на четвертом.
Что же касается одномандатников, то Александр Цин-Дэ-Шань стал также кандидатом от Новых людей по Томскому одномандатному избирательному округу №181. По Обскому одномандатному избирательному округу №182 за место в Госдуме поборется выпускница Томского государственного университета Ксения Старикова.
«Я всегда думал и продолжаю думать, что каждый человек должен брать ответственность за себя, в первую очередь. Если у него хватает сил, хватает ресурсов, он может взять ответственность за своих близких, за семью, за родителей, за детей, за супругу, супруга, родственников. Если у него еще больше сил, если он растет, развивается, то он может взять за какое-то общество небольшое, например, за свой рабочий коллектив ответственность или за какое-то сообщество, организацию, соседей. А может взять за район, за область, за город и за страну», — комментировал Александр Цинь-дэ-Шань в интервью ТВ2.
Помимо думской кампании партия «Новые люди» выставляет кандидатов на выборы в региональные заксобрания (в том числе – в Законодательную Думу Томской области), а также на губернаторские выборы в Хабаровском крае и в Ульяновской области.
«Мы создали большую, политическую организацию в условиях, когда жизнь в стране почти замерла. Возможно, благодаря этим трудностям мы так быстро стали настоящей политической командой», – подчеркивает Алексей Нечаев.