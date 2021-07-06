На съезде партии «Новые люди» выдвинули кандидатов в Госдуму по Томской области

«Я всегда думал и продолжаю думать, что каждый человек должен брать ответственность за себя, в первую очередь. Если у него хватает сил, хватает ресурсов, он может взять ответственность за своих близких, за семью, за родителей, за детей, за супругу, супруга, родственников. Если у него еще больше сил, если он растет, развивается, то он может взять за какое-то общество небольшое, например, за свой рабочий коллектив ответственность или за какое-то сообщество, организацию, соседей. А может взять за район, за область, за город и за страну», — комментировал Александр Цинь-дэ-Шань в интервью ТВ2.