Добрые новости
02 октября,
2020
3
фото
Новости

На севере Томской области к октябрю открылся новый пляж

ТВ2
ТВ2
1 час назад

1 октября в Белом Яру Верхнекетского района открылась новая благоустроенная зона отдыха на озере Светлое, сообщила районная администрация.


Отмечается, что озеро считается одной из главных достопримечательностей  Белого Яра и самое популярное в летний сезон  место отдыха детей и взрослых.

На севере Томской области к октябрю открылся новый пляж
Фото: администрация Верхнекетского района
На севере Томской области к октябрю открылся новый пляж

Проект зоны отдыха подготовили еще в 2018 году. В 2019 году он попал в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий Томской области» и получил грант из федерального и областного бюджета — 1 685 900 рублей. Район добавил на благоустройство еще 590 тысяч рублей, еще 533 тысячи рублей — доля нефинансового участия населения. Общая стоимость всех работу — более 2, 8 млн рублей.


На эти деньги на территории пляжа появились 13 скамеек с металлическими урнами, детский игровой комплекс, 3 теневых навеса, 6 шезлонгов с зонтами, пляжные кабинки, установили туалет из металла, уложили покрытие под установку медпункта, поста охраны и мест торговли, смонтировано освещение. Подрядчиком строительства выступил предприниматель из Колпашева — Олег Ипполитов.


Новое место отдыха открыли для жителей секретарь местного отделения «Единой России», председатель Совета Белоярского городского поселения, замглавы Верхнекетского района по социальным вопросам  и глава Белоярского городского поселения.


«В Белом Яре появилось еще одно благоустроенное место отдыха, очень надеюсь, что нам всем вместе удастся сохранить современный пляж, отдыхать здесь будет комфортно и приятно», — подчеркнул глава поселения Артем Люткевич.

На севере Томской области к октябрю открылся новый пляж
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.