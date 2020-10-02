На севере Томской области к октябрю открылся новый пляж

Отмечается, что озеро считается одной из главных достопримечательностей Белого Яра и самое популярное в летний сезон место отдыха детей и взрослых.

Проект зоны отдыха подготовили еще в 2018 году. В 2019 году он попал в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий Томской области» и получил грант из федерального и областного бюджета — 1 685 900 рублей. Район добавил на благоустройство еще 590 тысяч рублей, еще 533 тысячи рублей — доля нефинансового участия населения. Общая стоимость всех работу — более 2, 8 млн рублей.





На эти деньги на территории пляжа появились 13 скамеек с металлическими урнами, детский игровой комплекс, 3 теневых навеса, 6 шезлонгов с зонтами, пляжные кабинки, установили туалет из металла, уложили покрытие под установку медпункта, поста охраны и мест торговли, смонтировано освещение. Подрядчиком строительства выступил предприниматель из Колпашева — Олег Ипполитов.





Новое место отдыха открыли для жителей секретарь местного отделения «Единой России», председатель Совета Белоярского городского поселения, замглавы Верхнекетского района по социальным вопросам и глава Белоярского городского поселения.





«В Белом Яре появилось еще одно благоустроенное место отдыха, очень надеюсь, что нам всем вместе удастся сохранить современный пляж, отдыхать здесь будет комфортно и приятно», — подчеркнул глава поселения Артем Люткевич.

