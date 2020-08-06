На севере Томской области горят леса

На территории региона лесопожарные тушат семь пожаров, три из которых произошли из-за «сухих гроз».





Три пожара — в Верхнекетском районе, два в Каргасокском, по одному — в Александровском и Колпашевском районах. Площадь пожаров в Каргасокском и Александровском районах составляет 290 и 230 гектаров соответственно.





«На тушении очагов заняты сотрудники авиабазы, специалисты наземных лесопожарных служб департамента лесного хозяйства. Два очага — в Верхнекетском районе — уже локализованы», — сообщает пресс-служба обладминистрации.





Все «грозовые» пожары возникли в труднодоступных лесах, где может работать только авиация. Расстояние до ближайших поселков — десятки километров.



