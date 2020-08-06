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06 августа,
2020
Новости

На севере Томской области горят леса

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

На территории региона лесопожарные тушат семь  пожаров, три из которых произошли из-за «сухих гроз».


Три пожара — в Верхнекетском районе, два в Каргасокском, по одному — в Александровском и Колпашевском районах. Площадь пожаров в Каргасокском и Александровском районах составляет 290 и 230 гектаров соответственно.


«На тушении очагов заняты сотрудники авиабазы, специалисты наземных лесопожарных служб департамента лесного хозяйства. Два очага — в Верхнекетском районе — уже локализованы», — сообщает пресс-служба обладминистрации.


Все «грозовые» пожары возникли в труднодоступных лесах, где может работать только авиация. Расстояние до ближайших поселков — десятки километров.


С начала 2020 года в лесах Томской области произошло 142 пожара, охвативших 3132 га леса.

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