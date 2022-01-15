На севере Красноярского края будут искать алмазные месторождения

В Красноярском крае специалисты планируют начать изучение перспективных алмазоносных территорий на севере региона, в Эвенкии, пишет Тайга. инфо со ссылкой на министерство экологии края. Об этом договорились министерство и компания «АЛРОСА».

По соглашению стороны проведут геологоразведку на территории для оценки потенциала минерально-сырьевой базы.

«Специалисты хотят применять прогрессивные методы и технологии геологоразведки, «новые высокотехнологичные способы прогнозирования, в том числе с элементами искусственного интеллекта обработки данных», — отметили в министерстве. Сотрудники компании и научного института будут выезжать в совместные полевые экспедиции для проведения геофизических работ, дистанционного зондирования и дешифрования космоснимков.

«Это важный для нас документ. На территории края начинает свою деятельность крупная компания – мировой лидер по добыче алмазов. Компании «АЛРОСА» предоставлено право пользования участками недр на севере края для поисков и оценки перспективных участков коренных алмазов. Организация берет на себя обязательства по рациональному использованию природных богатств. Компания будет развивать инфраструктуру и создавать новые рабочие места, что также очень важно для социально-экономического развития региона. Необходимо отметить, что все налоги на добычу алмазов будут поступать исключительно в бюджет края», — сказал министр экологии Красноярского края Павел Борзых.

В свою очередь директор «АЛРОСЫ» Сергей Иванов отметил, что участок, на разработку которого компания получила лицензию, имеет потенциал в 150 млн карат алмазов.