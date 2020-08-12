Добрые новости
12 августа,
2020
1
фото
Новости

На север Томской области отправили еще 40 пожарных

ТВ2
ТВ2
4 минуты назад

ГУ МЧС России по Томской области направило на север региона, где сейчас действуют 11 лесных пожаров, еще 40 человек для помощи лесопожарным формированиям.

На север Томской области отправили еще 40 пожарных
Фото: пресс-служба регионального МЧС

На прошлой неделе для тушения пожаров на север области были отправлены 60 пожарных. За это время число действующих пожаров там увеличилось с почти в два раза — с шести до одиннадцати. Самый крупный — в Каргасокском районе — там леса горят на площади 900 гектаров. 


В северных районах области работают сотрудники авиапожарной службы в том числе 27 сотрудников «Авиалесоохраны», которые были переброшены туда с территории заповедника «Денежкин камень» в Свердловской области, где уже остановили распространение огня.


Напомним, с 7 августа в Томской области введен особый противопожарный режим, во время которого запрещено жечь костры и проводить пожароопасные работы в лесах и рядом с населенными пунктами.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.