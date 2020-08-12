На север Томской области отправили еще 40 пожарных

ГУ МЧС России по Томской области направило на север региона, где сейчас действуют 11 лесных пожаров, еще 40 человек для помощи лесопожарным формированиям.

На прошлой неделе для тушения пожаров на север области были отправлены 60 пожарных. За это время число действующих пожаров там увеличилось с почти в два раза — с шести до одиннадцати. Самый крупный — в Каргасокском районе — там леса горят на площади 900 гектаров.





В северных районах области работают сотрудники авиапожарной службы в том числе 27 сотрудников «Авиалесоохраны», которые были переброшены туда с территории заповедника «Денежкин камень» в Свердловской области, где уже остановили распространение огня.





Напомним, с 7 августа в Томской области введен особый противопожарный режим, во время которого запрещено жечь костры и проводить пожароопасные работы в лесах и рядом с населенными пунктами.





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