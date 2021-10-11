На Шегарском тракте в Томске два автомобиля насмерть сбили пешехода

В воскресенье вечером, около 20 часов 20 минут, в районе Шегарского тракта, 9 под колесами двух автомобилей погиб 25-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительной информации, скончавшийся переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Его сбил автомобиль ГАЗ 3302. После чего, на пешехода наехал двигавшийся в попутном направлении автомобиль Mercedes-Benz А180. От полученных травм мужчина скончался.

Полицейские просят помощи у очевидцев данного ДТП. Если стали свидетелем, обращайтесь по адресу Иркутский тракт, 79, 4 этаж, каб. 404. Или по телефону 8 (3822) 794-715.