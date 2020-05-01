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01 мая,
2020
Новости

На сайте работа.томск.рф теперь можно быстро получить справку

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Администрация Томской области совместно с компанией Rubius разработала инструмент для быстрой генерации справок единого образца, которые должны быть у каждого, кто продолжает работать в режиме самоизоляции, сообщает пресс-служба обладминистрации.


Сервис автоматически вставляет в шаблон справки данные сотрудников и сведения о компании. Всё, что нужно работодателю – экспортировать информацию о сотрудниках в таблицу Excel и нажать пару кнопок. Получить пошаговую инструкция и скачать данный инструмент можно по ссылке или в личном кабинете организации на сайте работа.томск.рф.


Также в личном кабинете появилась возможность пакетной загрузки списка сотрудников. Чтобы ей воспользоваться, работодателю необходимо по шаблону внести в таблицу Excel ИНН работающих сотрудников или экспортировать эти данные из 1С в формате .xls (.xlsx), а затем загрузить файл в личный кабинет. Шаблон таблицы Excel так же можно скачать в личном кабинете.


До этого в редакцию ТВ2 жаловались томичи, что сайт работа.томск.рф. часто висит и получить справку невозможно. При этом штрафы за нарушение режима самоизоляции никто не отменял.


Обладминистрация напоминает, предприятия Томской области, чья деятельность разрешена в период пандемии коронавируса, обязаны подать уведомление на сайте работа.томск.рф и указать там всех продолжающих работать сотрудников. С 30 апреля в связи введением дополнительных мер по обеспечению самоизоляции сотрудники всех действующих предприятий должны иметь при себе справки единого образца.

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