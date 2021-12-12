На шахте в Туве из-за обрушения породы на руднике погиб рабочий

В шахте на горно-обогатительном комбинате Кызыл-Таштыгского месторождения случилось обрушение породы. В результате инцидента погиб один из пяти работников, сообщает пресс-служба СК по Республике Тыва.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств случившегося.

По информации СК, 11 декабря 2021 года около 18 часов в подземном руднике месторождения находилось пять работников предприятия. В это время произошло обрушение породы (крупногабаритного камня), в результате которого один работник погиб на месте, остальные — травмы не получили. После этого все работники были подняты на поверхность.

Следственный отдел проводит процессуальную проверку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ — о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Как сообщает региональная прокуратура, сейчас Ростехнадзор и трудовая инспекция проверяет исполнение требований федерального законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда на комбинате.