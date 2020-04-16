На Сахалине из-за ошибки системы слежения томичку оштрафовали за нарушение карантина

Бывшую томичку, которая в начале апреля вместе с семьей переехала на Сахалин, оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина. Женщина со штрафом не согласна и считает, что полицейские перепутали ее с другим человеком, сообщает Sakhalin.info.

Женщина (имя не указывается) переехала в семьей в Южно-Сахалинск 5 апреля. В аэропорту по прилету они прошли через все процедуры, которые стали обязательными из-за пандемии коронавирусной инфекции, в том числе и сделали свои фотографии для системы «Безопасный город», которая помогает отслеживать перемещения тех, кто нарушает карантин.





Две недели семья провела дома, единственным местом, куда они выходили, был балкон. Но 11 апреля в гости к ним пришел сотрудник полиции с протоколом об административном правонарушении — камера системы «Безопасный город» якобы зафиксировала женщину на улице. Сотрудник полиции, который принес протокол, сообщил, что женщина на фотографии системы слежения похожа лишь на 61 %.





«Фото они мне не дали, они сказали, что они приобщены к делу, — приводит издание Sakhalin.info слова бывшей томички. — Фотография была, знаете, листок А4 и сбоку размером со спичечный коробок два черно-белых фото. Я, где меня фотографировали в аэропорту, в одежде, мы сутки не спали, маска возле подбородка, это фотография, на которой даже я себя не узнала, а другая фотография девушки в три четверти — у нее совсем другое лицо, только тонкие губы разве что похожи. Но она совсем на меня не похожа и явно моложе меня, мне 43 почти, а там девушка молодая, где-то тридцати лет. Я сразу сказала, что не похожа она. И сам полицейский даже говорит: «Повернитесь в три четверти. Ну да, на фото не похожа». Но 61 процент схожести, а как он сказал, выставлен порог 50 %, и всех, кто после 50 %, они косят под одну гребенку. Мы еще даже не перестроились на время ваше, у нас разница четыре часа, и в 11:00, когда я якобы была на Комсомольской, я еще спала. Полицейский спрашивал: «Может, у вас какие-то свидетели есть?». А я говорю: «Вы смеетесь? У нас карантин. Мы не можем никого к себе пускать».





В протоколе женщина написала, что с обвинениями не согласна, и объяснила, что была дома. Но суд при рассмотрении это во внимание не принял, ей назначили штраф 15 тысяч рублей.





Лично присутствовать на суде женщина не смогла, ее интересы представлял государственный адвокат. Она пыталась приобщить к делу доказательства: сопроводительное письмо с приложением ее фотографий с разных ракурсов, на которых видны отличия от снимка, зафиксированного городской камерой, ходатайство о переносе суда на более позднюю дату, запрос на более качественную фотографию, а также дать возможность выслушать показания ее супруга. Кроме того, говорит женщина, территория, на которой они проживают, закрытая, вход и выход осуществляются только через КПП. Но суд отклонил все просьбы женщины.

Сейчас женщина ждет, когда закончится карантин, чтобы подать апелляцию и обжаловать решение суда.