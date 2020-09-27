На ремонт школы в Белом Яре потратят 475 млн рублей

В 2019 году родители пожаловались на состояние школы №1 в Белом Яре. В школе с 2016 года отсутствует крыша, здание находится в аварийном состоянии и дети обучаются в других школах.







В конце декабря 2018 года был размещен тендер на проведение ремонтных работ. По итогам аукциона победителем была признана «Компания ПриоритетЪ», которая выполнит работы за 51,2 млн рублей.



Как сообщает администрация, подрядчиком на объекте с 2019 года является компания «Газсервис». На капремонт школы выделили из областного бюджета более 475 млн рублей.







«Подрядчик усилил стены и простенки металлом и монолитным бетоном, обустроил кровлю, установил новые перегородки. На объекте смонтирована вся инженерная инфраструктура», — отмечают в пресс-службе администрации.





Строители уже приступили к облицовке фасада школы и начали благоустраивать прилегающую территорию: демонтировали старый асфальт и бортовой камень, установили новые бордюры, уложили тротуарную плитку, смонтировали ограждение и опоры освещения.





Завершить капитальный ремонт Белоярской школы № 1 планируется в 2021 году.





«Стоимость и объем работ по капремонту Белоярской школы можно сравнить с новым строительством. И это совершенно оправдано: уже с 1 сентября 2021 года здесь снова будут учиться дети в совершенно новых — безопасных и комфортных условиях», — отметил вице-губернатор Евгений Паршуто.

