На ремонт лестницы и замену плитки у здания обладминистрации потратят 2,2 млн рублей

Департамент финансово-ресурсного обеспечения администрации Томской области объявил аукцион на проведение благоустроительных работ по адресу площадь Ленина, 6. По этому адресу находится администрация Томской области. Цена контракта — 2,2 миллиона рублей из средств бюджета Томской области.

Рабочей документацией предусматривается выравнивание основания под тротуарную плитку, с ее частичной заменой, капитальный ремонт лестницы и подпорной стенки.

Работы должны быть выполнены в течение 30 дней после заключения контракта, но не позднее 30 июня. До 8 апреля принимаются заявок на участие в аукционе. Все подробности здесь.