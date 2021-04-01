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01 апреля,
2021
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На ремонт лестницы и замену плитки у здания обладминистрации потратят 2,2 млн рублей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Департамент финансово-ресурсного обеспечения администрации Томской области объявил аукцион на проведение благоустроительных работ по адресу площадь Ленина, 6. По этому адресу находится администрация Томской области. Цена контракта — 2,2 миллиона рублей из средств бюджета Томской области.

На ремонт лестницы и замену плитки у здания обладминистрации потратят 2,2 млн рублей

Рабочей документацией предусматривается выравнивание основания под тротуарную плитку, с ее частичной заменой, капитальный ремонт лестницы и подпорной стенки. 

Проект замены плитки у здания обладминстрации
Проект замены плитки у здания обладминстрации

Работы должны быть выполнены в течение 30 дней после заключения контракта, но не позднее 30 июня. До 8 апреля принимаются заявок на участие в аукционе. Все подробности здесь.

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