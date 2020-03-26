Добрые новости
26 марта,
2020
1
фото
Новости

На ремонт «доходного дома Деева» выделили 8,3 млн рублей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

На капитальный  ремонт крыши и фасада регионального памятника «Доходный дом Деева» в 2020 году будет выделено 8,3 млн рублей из областной казны, сообщает комитет по охране объектов культурного наследия Томской области. Памятник расположен по переулку Батенькова, 3, рядом с «Пассажем Второва». Доходный дом купца Федора Деева построен в 1914 году архитектором Андреем Лангером. Здание в стиле модерн сохранило свой первоначальный вид — за прошедшие годы здесь произведены незначительные планировочные изменения.


Центр по охране памятников уже объявил конкурс по выбору подрядчика для разработки проектно-сметной документации. На создание проекта капремонта крыши и фасада здания выделено 1,7 млн рублей. 

Доходный дом Деева
Доходный дом Деева

Как отметила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина, эскизный проект учтет все особенности фасада доходного дома, в том числе его оригинальный декор и цветовые решения.


«Реставраторам предстоит непростая работа: на фасаде используется сложная техника набрызга штукатурного слоя. Здание также богато украшают барельефы по мотивам сибирской флоры и фауны, в том числе лепнина в виде белок и листвы», — рассказала Елена Перетягина.

Напомним, ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился предусмотреть 95 миллионов рублей в региональном бюджете 2020 года на ремонт здания, известного как «Пассаж Второва». 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.