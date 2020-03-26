На ремонт «доходного дома Деева» выделили 8,3 млн рублей

На капитальный ремонт крыши и фасада регионального памятника «Доходный дом Деева» в 2020 году будет выделено 8,3 млн рублей из областной казны, сообщает комитет по охране объектов культурного наследия Томской области. Памятник расположен по переулку Батенькова, 3, рядом с «Пассажем Второва». Доходный дом купца Федора Деева построен в 1914 году архитектором Андреем Лангером. Здание в стиле модерн сохранило свой первоначальный вид — за прошедшие годы здесь произведены незначительные планировочные изменения.





Центр по охране памятников уже объявил конкурс по выбору подрядчика для разработки проектно-сметной документации. На создание проекта капремонта крыши и фасада здания выделено 1,7 млн рублей.