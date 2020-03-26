На ремонт «доходного дома Деева» выделили 8,3 млн рублей

На капитальный ремонт крыши и фасада регионального памятника «Доходный дом Деева» в 2020 году будет выделено 8,3 млн рублей из областной казны, сообщает комитет по охране объектов культурного наследия Томской области. Памятник расположен по переулку Батенькова, 3, рядом с «Пассажем Второва». Доходный дом купца Федора Деева построен в 1914 году архитектором Андреем Лангером. Здание в стиле модерн сохранило свой первоначальный вид — за прошедшие годы здесь произведены незначительные планировочные изменения.
Центр по охране памятников уже объявил конкурс по выбору подрядчика для разработки проектно-сметной документации. На создание проекта капремонта крыши и фасада здания выделено 1,7 млн рублей.
Как отметила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина, эскизный проект учтет все особенности фасада доходного дома, в том числе его оригинальный декор и цветовые решения.
«Реставраторам предстоит непростая работа: на фасаде используется сложная техника набрызга штукатурного слоя. Здание также богато украшают барельефы по мотивам сибирской флоры и фауны, в том числе лепнина в виде белок и листвы», — рассказала Елена Перетягина.
Напомним, ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился предусмотреть 95 миллионов рублей в региональном бюджете 2020 года на ремонт здания, известного как «Пассаж Второва».