На работника склада в Красноярске обрушились стеллажи с алкоголем

В Красноярске на складе сети магазинов «Русский Разгуляйка» обрушились стеллажи с алкоголем. Один из работников попал под завалы, сообщает Kras Mash.

На видео, опубликованном изданием, рабочий пытается спрятаться от одного падающего стеллажа под другим, но через несколько секунд рушится и он. Мужчина выжил, сейчас он находится в больнице. Степень серьезности травм, которые он получил, неизвестна.

«Под завалами оказался один работник. Предварительная причина [произошедшего] — нарушение техники безопасности», сообщило региональное управление МЧС

Другой рабочий, успевший отбежать до падения стеллажей, рассказал Mash, что конструкции установили на складе примерно два месяца назад. По его словам, падать стеллажи начали с верхнего ряда.