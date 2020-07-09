«На работе косятся, а ничего сделать не могу»: жена томича с COVID-19 не могла сдать тест

Сам Владимир говорит, сразу после того, как сдал первый тест, сообщил медикам, что у него есть жена и ребенок, живущие с ним в одной квартире, но реакции не последовало. Вчера, 7 июня, он сдал повторный тест на коронавирус в Светленской поликлинике.

«26 числа резко почувствовал в сильную боль в горле, позвонил жене. Она сотрудник Транспортной полиции, говорит, что у них два сотрудника также заболели коронавирусом. Я тут же поехал в инфекционку 3-й Горбольницы, сдал анализы. Находился в Корнилово на даче, через три дня мне позвонили и сказали, что у меня положительный анализ. Позвонил жене, тоже «обрадовал» ее, что ей тоже надо сдать анализы. И вот она до сих пор не может нигде сдать», — рассказал Владимир.

В редакцию Агентства новостей ТВ2 обратился томич Владимир Иконников, он рассказал, что его тест на коронавирус оказался положительным, а жена и ребенок, с которыми он живет в одной квартире, до сих пор не могут добиться сдачи тестов.

«Я на Роспотребнадзор вышел, мужчина по телефону мне объяснил, что вот надо самоизоляцию соблюдать, жене тоже надо. Но как она будет в самоизоляции, если она сдать тест не может? Она сотрудник, должна в своей поликлинике сдавать, полдня потратила, чтобы выяснить, но так и ничего. То перенаправляют куда-то, мол мы за это не отвечаем, перезваниваешь куда-то, там трубку не берут. Я сейчас жду повторный анализ, жена до сих пор ходит на работу. Жена говорит, на работе косятся, а я ничего сделать не могу. Ей говорят, почему не на самоизоляции, а она говорит, кто меня отпустит на самоизоляцию, когда у меня не подтверждено ничего?», — сетует Владимир Иконников.





По его словам, жена как сотрудник полиции приписана к поликлинике Медсанчасти МВД, что на Мокрушина, 26. Единственный вариант, который, по словам Владимира, предложили в региональном Роспотребнадзоре — сдать анализ платно в одной из частных клиник.





«За 2 700, вот пожалуйста, идите сдавайте. У кого-то есть возможность, у кого-то нет. А если вся семья, где по три-четыре человека, каждый сдаст, посчитайте, какая сумма выйдет в наше нелегкое время», — добавил мужчина.





Владимир также уточнил, что несмотря на то, что на работе у жены есть люди с диагностированным коронавирусом, персонал не тестировали.





Чтобы разобраться в ситуации ТВ2 обратилось за комментарием в пресс-службу регионального Роспотребнадзора. Там подтвердили, что тест на коронавирус у мужчины действительно дал положительный результат. Также по информации ведомства, тест на коронавирус брали и у жены Владимира Ирины - 19 июня 2020 года. В Роспотребнадзоре обещали разобраться.





Сегодня в редакцию ТВ2 еще раз позволил Владимир. Сообщил, что «сразу все зашевелились, сегодня позвонили из детской поликлиники и УМВДшной, у ребенка и жены берут анализы». Также по словам Владимира, жене предложили оформить больничный.







«Позвонили, сказали что-то в базу не внесли, поэтому постановление не вынесли, должны были контролировать, сегодня мне тоже позвонили», — сказал Владимир.







В Роспотребнадзоре считают, что, возможно, у семьи решили взять повторный тест.





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