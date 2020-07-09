«На работе косятся, а ничего сделать не могу»: жена томича с COVID-19 не могла сдать тест
В редакцию Агентства новостей ТВ2 обратился томич Владимир Иконников, он рассказал, что его тест на коронавирус оказался положительным, а жена и ребенок, с которыми он живет в одной квартире, до сих пор не могут добиться сдачи тестов.
«26 числа резко почувствовал в сильную боль в горле, позвонил жене. Она сотрудник Транспортной полиции, говорит, что у них два сотрудника также заболели коронавирусом. Я тут же поехал в инфекционку 3-й Горбольницы, сдал анализы. Находился в Корнилово на даче, через три дня мне позвонили и сказали, что у меня положительный анализ. Позвонил жене, тоже «обрадовал» ее, что ей тоже надо сдать анализы. И вот она до сих пор не может нигде сдать», — рассказал Владимир.
Сам Владимир говорит, сразу после того, как сдал первый тест, сообщил медикам, что у него есть жена и ребенок, живущие с ним в одной квартире, но реакции не последовало. Вчера, 7 июня, он сдал повторный тест на коронавирус в Светленской поликлинике.
«Я на Роспотребнадзор вышел, мужчина по телефону мне объяснил, что вот надо самоизоляцию соблюдать, жене тоже надо. Но как она будет в самоизоляции, если она сдать тест не может? Она сотрудник, должна в своей поликлинике сдавать, полдня потратила, чтобы выяснить, но так и ничего. То перенаправляют куда-то, мол мы за это не отвечаем, перезваниваешь куда-то, там трубку не берут. Я сейчас жду повторный анализ, жена до сих пор ходит на работу. Жена говорит, на работе косятся, а я ничего сделать не могу. Ей говорят, почему не на самоизоляции, а она говорит, кто меня отпустит на самоизоляцию, когда у меня не подтверждено ничего?», — сетует Владимир Иконников.
По его словам, жена как сотрудник полиции приписана к поликлинике Медсанчасти МВД, что на Мокрушина, 26. Единственный вариант, который, по словам Владимира, предложили в региональном Роспотребнадзоре — сдать анализ платно в одной из частных клиник.
«За 2 700, вот пожалуйста, идите сдавайте. У кого-то есть возможность, у кого-то нет. А если вся семья, где по три-четыре человека, каждый сдаст, посчитайте, какая сумма выйдет в наше нелегкое время», — добавил мужчина.
Владимир также уточнил, что несмотря на то, что на работе у жены есть люди с диагностированным коронавирусом, персонал не тестировали.
Чтобы разобраться в ситуации ТВ2 обратилось за комментарием в пресс-службу регионального Роспотребнадзора. Там подтвердили, что тест на коронавирус у мужчины действительно дал положительный результат. Также по информации ведомства, тест на коронавирус брали и у жены Владимира Ирины - 19 июня 2020 года. В Роспотребнадзоре обещали разобраться.
Сегодня в редакцию ТВ2 еще раз позволил Владимир. Сообщил, что «сразу все зашевелились, сегодня позвонили из детской поликлиники и УМВДшной, у ребенка и жены берут анализы». Также по словам Владимира, жене предложили оформить больничный.
«Позвонили, сказали что-то в базу не внесли, поэтому постановление не вынесли, должны были контролировать, сегодня мне тоже позвонили», — сказал Владимир.
В Роспотребнадзоре считают, что, возможно, у семьи решили взять повторный тест.
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