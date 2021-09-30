На протяжении недели житель Александровского района ежедневно воровал продукты из местного магазина

Житель Александровского района Томской области на протяжении недели ежедневно похищал продукты и алкоголь из поселкового магазина. Для этого он отгибал доски со стороны склада и забирал с полок товары, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Все похищенное мужчина складывал в пакеты и прятал у себя дома. Общая сумма причиненного ущерба — более 47 тысяч рублей. Прокуратура Александровского района Томской области признала его виновным за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Александровский районный суд Томской области.