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30 апреля,
2021
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Новости

На проспекте Ленина в Томске затруднено движение из-за ДТП

ТВ2
ТВ2
1 час назад

На проспекте Ленина в районе остановки Главпочтамт столкнулись несколько легковых автомобилей, сообщают очевидцы. Из-за аварии  частично перекрыта одна полоса проезжей части и движение по проспекту от ТГУ затруднено. Более подробной информации об аварии пока нет.


В целом система Яндекс оценивает пробки на дорогах Томска на 16.00 в 7 баллов.

На проспекте Ленина в Томске затруднено движение из-за ДТП
На проспекте Ленина в Томске затруднено движение из-за ДТП
На проспекте Ленина в Томске затруднено движение из-за ДТП
На проспекте Ленина в Томске затруднено движение из-за ДТП
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