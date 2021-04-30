На проспекте Ленина в Томске затруднено движение из-за ДТП

На проспекте Ленина в районе остановки Главпочтамт столкнулись несколько легковых автомобилей, сообщают очевидцы. Из-за аварии частично перекрыта одна полоса проезжей части и движение по проспекту от ТГУ затруднено. Более подробной информации об аварии пока нет.





В целом система Яндекс оценивает пробки на дорогах Томска на 16.00 в 7 баллов.