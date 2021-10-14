В промзоне в Асине произошел крупный пожар, огнем уничтожена техника

«Здание поделено на 2 бокса. В первом боксе 80х50 метров находилась валочная машина, ленточная пилорама, трактор К-700. Во втором боксе 80х50 метров находились многопильный станок и пиломатериал. Частично обгорела обрешетка крыши здания. В первом боксе выгорели валочная машина и трактор, сгорели дощатая бытовка и котельная. Второй бокс от огня не пострадал», — говорится в сообщении.