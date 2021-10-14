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В промзоне в Асине произошел крупный пожар, огнем уничтожена техника

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Днем 13 октября на улице Буева в городе Асино Томской области произошел пожар на одноэтажном лесоперерабатывающем предприятии. Площадь, охваченная огнем, составила 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области.

«Здание поделено на 2 бокса. В первом боксе 80х50 метров находилась валочная машина, ленточная пилорама, трактор К-700. Во втором боксе 80х50 метров находились многопильный станок и пиломатериал. Частично обгорела обрешетка крыши здания. В первом боксе выгорели валочная машина и трактор, сгорели дощатая бытовка и котельная. Второй бокс от огня не пострадал», — говорится в сообщении.

На тушение пожара ушло около 7,5 часов, в ликвидации огня было задействовано 11 единиц техники и 31 человек. Причина возгорания устанавливается.

Автор:  пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области
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