Лучшие студенты российских вузов пройдут стажировку в «Сибагро»
Студенты российских вузов пройдут практику в агропромышленной федеральной компании «Сибагро». Об этом стало известно на летнем образовательном форуме для участников ежегодной олимпиады Томского государственного университета «Я – профессионал».
150 студентов из 72 вузов России представили свои проекты по кейсам крупных компаний, а также знакомились с прикладными и фундаментальными научными исследованиями в геологии, психологии, биотехнологии и экологии. Представители компании «Сибагро» вошли в состав экспертной комиссии форума, а также курировали два направления — психологию и экологию.
«Сибагро» выделила шестерых студентов, отличившимся своими решениями. Им вручили сертификаты на дополнительное образование, а также пригласили на стажировку в компанию.
Наша компания заинтересована в молодых активных специалистах разных направлений, поэтому решили не просто поддержать данное событие, но и активно в нем поучаствовать, — говорит руководитель корпоративного центра обучения Руслана Савченкова. — Мы предложили ребятам несколько кейсов по экологическому направлению, которое активно развиваем, и развитию HR-бренда. Было интересно наблюдать за работой будущих профессионалов, их вовлеченностью, оценивать новые решения.
«Сибагро» много лет сотрудничает с томскими вузами, в том числе и с ТГУ. Так, например, компания уже 3 года поддерживает образовательную программу «Бизнес и менеджмент», осуществляемую вузом совместно с Университетом Лондона. Студенты, обучающиеся по ней, получают дипломы сразу двух учебных заведений и после завершения учебы устраиваются на работу в компанию.
«Сибагро» — агропромышленная федеральная компания, специализирующаяся на производстве свинины, колбас, деликатесов, курицы и яйца. В состав входят 13 производственных предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской областях, Красноярском крае и республике Бурятия - это 8 свинокомплексов, 4 мясокомбината и птицефабрика. Общий земельный фонд составляет 237 тысяч га – это позволяет выращивать с/х культуры для производства собственных комбикормов. Объемы производства: 1,4 миллиона голов свиней, 289 тысяч тонн свинины в год.
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