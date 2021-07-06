Лучшие студенты российских вузов пройдут стажировку в «Сибагро»

Студенты российских вузов пройдут практику в агропромышленной федеральной компании «Сибагро». Об этом стало известно на летнем образовательном форуме для участников ежегодной олимпиады Томского государственного университета «Я – профессионал».

150 студентов из 72 вузов России представили свои проекты по кейсам крупных компаний, а также знакомились с прикладными и фундаментальными научными исследованиями в геологии, психологии, биотехнологии и экологии. Представители компании «Сибагро» вошли в состав экспертной комиссии форума, а также курировали два направления — психологию и экологию.

«Сибагро» выделила шестерых студентов, отличившимся своими решениями. Им вручили сертификаты на дополнительное образование, а также пригласили на стажировку в компанию.