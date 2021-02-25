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25 февраля,
2021
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На пост мэра Нью-Йорка претендует бывший томич

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Бывший томич Виталий Филипченко планирует избираться на пост мэра Нью-Йорка. Виталий эмигрировал в США 15 лет назад. В России он несколько раз пытался открыть свой бизнес, но сталкивался с проблемами. В США открыл фирму, которая занимается организацией переездов, а также работал добровольным помощником местной полиции.  В Томске у него остались родители. 

На пост мэра Нью-Йорка претендует бывший томич
Фото: RTVI

В интервью  RTVI бывший томич Виталий Филипченко рассказал, что собирается изменить в городе, если станет мэром, и почему он не поддерживает ни демократов, ни республиканцев.


Так Виталий Филипченко планирует провести в городе аудит, выяснить какие корпорации и почему получили разрешение на строительство, а также развить инфраструктуру и решить проблемы школьного образования. Кроме того, кандидат на пост мэра хочет помогать тем эмигрантам, которые приехали в США и постоянно работают.


«Я планирую пойти как независимый кандидат. Сейчас очень сложная ситуация, две партии пытаются друг друга клеймить в каких-то действиях. Это никогда не работало. В данный момент нужно быть нейтральным и понимать, где проблема и как ее решить», — говорит Виталий Филипченко.

«Я намерен бороться с дискриминацией по возрасту, заработной плате, полу и а также расовой на рабочем месте. Поддержу малый бизнес, изменив закон об аренде. Искореню мошенничество и расточительные расходы в городских учреждениях. Буду бороться за более справедливый город для семей с низким и средним достатком. И я не хочу отказываться от полиции, а хочу ее переобучать и демилитаризировать. Я здесь, чтобы представлять интересы иммигрантского сообщества, чтобы показать, что они имеют право голоса в политике Нью-Йорка, а не только элита. Возможно, мой английский не идеален, но моя платформа - идеальна», обращается Виталий Филипченко к потенциальным избирателям на сайте Vitaly for mayor

Он также заявляет, что очень рассчитывает на поддержку русскоязычной общины Нью-Йорка.


Добавим, что сейчас мэром Нью-Йорка является Билл де Блазио. Он занимает свой пост с 2014 года и уже не может избираться. Выборы мэра пройдут в Нью-Йорке 2 ноября 2021 года 

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