На пост мэра Нью-Йорка претендует бывший томич

Бывший томич Виталий Филипченко планирует избираться на пост мэра Нью-Йорка. Виталий эмигрировал в США 15 лет назад. В России он несколько раз пытался открыть свой бизнес, но сталкивался с проблемами. В США открыл фирму, которая занимается организацией переездов, а также работал добровольным помощником местной полиции. В Томске у него остались родители.

В интервью RTVI бывший томич Виталий Филипченко рассказал, что собирается изменить в городе, если станет мэром, и почему он не поддерживает ни демократов, ни республиканцев.





Так Виталий Филипченко планирует провести в городе аудит, выяснить какие корпорации и почему получили разрешение на строительство, а также развить инфраструктуру и решить проблемы школьного образования. Кроме того, кандидат на пост мэра хочет помогать тем эмигрантам, которые приехали в США и постоянно работают.





«Я планирую пойти как независимый кандидат. Сейчас очень сложная ситуация, две партии пытаются друг друга клеймить в каких-то действиях. Это никогда не работало. В данный момент нужно быть нейтральным и понимать, где проблема и как ее решить», — говорит Виталий Филипченко.