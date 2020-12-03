На полигоне в Новомихайловке обустраивают дренаж

«В декабре состоятся торги по определению подрядчиков на ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, строительство детских садов и проектирование новой школы. Также мы завершаем работы по текущему этапу расселения аварийных домов и реализации нацпроекта «Экология», по которому мы начали долгожданную рекультивацию старого полигона ТБО. Он действовал в Томске с 1964 года и был закрыт в 2010-м. Сейчас мы должны ликвидировать накопленный экологический вред природе и дать новую жизнь этой площадке», — рассказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Подрядчик приступил к устройству дренажа для сбора фильтрата на рекультивируемом полигоне в Новомихайловке.

В 2020 году на рекультивацию полигона было выделено 74,6 млн рублей, в том числе 61,9 млн за счет средств федерального бюджета, 9,5 млн рублей за счет средств областного бюджета, 3,1 млн рублей за счет средств муниципалитета.





На 2021 год по данному проекту запланировано финансирование в размере 90,3 млн рублей, на 2022 год – 94,7 млн рублей соответственно.





По результатам аукционных процедур подрядчиком по рекультивации старого полигона в Новомихайловке на ближайшие три года было определено ФГБУ ВО ТГАСУ. За качеством выполнения работ следят сотрудники департамента дорожной деятельности и благоустройства.





На полигоне уже завершены работы по валке деревьев и корчевке кустарников, демонтажу зданий и сооружений, организации строительной площадки и склада. Ведутся работы по планировке свалочного тела, устройству эксплуатационного проезда и землевозной дороги. На днях подрядчик приступил к устройству дренажа для отвода фильтрата





Специалисты отмечают, что определяющим фактором образования фильтрата в теле полигона является отсутствие поверхностного экрана, что ведет к его естественному увлажнению и смешению атмосферных осадков с накоплениями фильтрата в теле полигона. Монтируемая система представляет собой трубчатый горизонтальный дренаж, окружающий всю западную часть спланированного свалочного тела вдоль подошвы откоса. Одновременно с укладкой дренажных труб устраиваются смотровые дренажные колодцы. Дренаж состоит из трех «ниток», собирающих фильтрат с северной и южной сторон и отводящих его в специальную емкость. Общая протяженность дренажной системы составит 910 м. Завершить все работы данного этапа подрядчик должен в декабре.