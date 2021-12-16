На подъезде к Томску рейсовый автобус столкнулся с иномаркой. Пострадали шесть человек

Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в районе деревне Кандинка, сообщили в УМВД по региону.

Авария произошла 16 декабря около 21:30 на автомобильной дороге Р-255 Сибирь, на подъезде к городу Томску. По данным ведомства, столкнулись автомобиль Hyundai Solaris и рейсовый микроавтобус. В автобусе, по предварительным данным, находилось 17 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. По предварительной информации в результате ДТП травмы получили шесть человек.

Очевидцев просят обращаться по телефону 8 (3822) 66-44-22.