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На подъезде к Томску рейсовый автобус столкнулся с иномаркой. Пострадали шесть человек

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Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в районе деревне Кандинка, сообщили в УМВД по региону.

Авария произошла 16 декабря около 21:30 на автомобильной дороге Р-255 Сибирь, на подъезде к городу Томску. По данным ведомства, столкнулись автомобиль Hyundai Solaris и рейсовый микроавтобус. В автобусе, по предварительным данным, находилось 17 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. По предварительной информации в результате ДТП травмы получили шесть человек. 

Очевидцев просят обращаться по телефону 8 (3822) 66-44-22.

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